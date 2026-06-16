МИД: Электронные визы в РФ в 2025 году оформили 821,2 тысячи иностранцев
Единые электронные визы в Россию в прошлом году оформили более 821 тысячи иностранных граждан. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что в 2025 году было оформлено 821 262 таких визы.
«Среди получателей лидируют граждане Китая - 325 619, Саудовской Аравии - 84 825, Германии - 65 749», - поделился Климов.
Кроме того, единые электронные визы в Россию были популярны у граждан Турции (60,1 тысячи), Индии (55,5 тысячи), Эстонии (30,4 тысячи) и Латвии – (22,8 тысячи).
Между тем в Минэкономразвития рассказали, что Россия в 2026 году планирует отменить визы с Кувейтом, Индонезией и Малайзией, пишет 360.ru.
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