МИД: Электронные визы в РФ в 2025 году оформили 821,2 тысячи иностранцев

Единые электронные визы в Россию в прошлом году оформили более 821 тысячи иностранных граждан. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД Алексей Климов в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что в 2025 году было оформлено 821 262 таких визы.

«Среди получателей лидируют граждане Китая - 325 619, Саудовской Аравии - 84 825, Германии - 65 749», - поделился Климов.

Кроме того, единые электронные визы в Россию были популярны у граждан Турции (60,1 тысячи), Индии (55,5 тысячи), Эстонии (30,4 тысячи) и Латвии – (22,8 тысячи).

Между тем в Минэкономразвития рассказали, что Россия в 2026 году планирует отменить визы с Кувейтом, Индонезией и Малайзией, пишет 360.ru.

