Глава Рособрнадзора рассказал о росте средних баллов ЕГЭ
Средние баллы по предметам Единого государственного экзамена увеличились, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Руководитель ведомства высказался об итогах по первым сданным предметам основного периода ЕГЭ, все они «немного подросли».
«Боязнь того, что у нас где-то средний балл упал, как любят говорить, "качество образования понизилось", но этого не произошло, выпускники сдали экзамены хорошо», - сказал Музаев.
Основной период ЕГЭ в текущем году стартовал 1 июня, он завершится 9 июля.
Ранее Музаев рассказал, что ЕГЭ не будут отменять в 2027 году, пишет 360.ru.
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