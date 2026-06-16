Глава Рособрнадзора рассказал о росте средних баллов ЕГЭ

Руководитель ведомства высказался об итогах по первым сданным предметам основного периода ЕГЭ, все они «немного подросли».

«Боязнь того, что у нас где-то средний балл упал, как любят говорить, "качество образования понизилось", но этого не произошло, выпускники сдали экзамены хорошо», - сказал Музаев.

Основной период ЕГЭ в текущем году стартовал 1 июня, он завершится 9 июля.

Ранее Музаев рассказал, что ЕГЭ не будут отменять в 2027 году, пишет 360.ru.

