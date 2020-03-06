Москва объявила повышенную готовность к коронавирусу

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве пока «относительно спокойная». В то же время власти отмечают сложности в борьбе с коронавирусом в ряде стран, в том числе европейских. Собянин напомнил, что Москва – главный транспортный хаб страны. «Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания», - написал он в своем блоге.

Понимая, что ограничить работу многих компаний в критически важных отраслях, а также других организаций и учреждений невозможно, власти активизируют работу по предотвращению распространения заболевания в рамках режима повышенной готовности, объяснил мэр Москвы.

Введение соответствующего режима подразумевает требования не только к городскому Департаменту здравоохранения, но и к жителям города. Так, в указе есть формулировка о необходимости «обязать граждан», посетивших неблагополучные с точки зрения коронавируса страны, соблюдать некоторые правила.

В частности, после возвращения из зарубежной поездке, к примеру, в Италию, Китай, Южную Корею, Испанию, Францию, Иран, граждане будут обязаны сообщать о об этом по телефону горячей линии.

При появлении первых симптомов власти призывают москвичей не ходить в поликлиники, а вызывать врачей на дом, а также «соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому». Теперь граждан, прибывших из охваченных коронавирусом стран, также обяжут «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию» - то есть не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест.

Ранее эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН объяснял, что для снижения риска заражения новым коронавирусом актуальны меры профилактики, применяющиеся для защиты других респираторных инфекций.

«Нужно стараться не контактировать с потенциально больными – кашляющими, чихающими. Можно маски носить. Руки надо мыть чаще. Тем, кто уже начинает болеть - не ходить на работу, не выходить из дома. Когда заболеешь, нужно обращаться к врачу, потому что в данном случае развивается более тяжёлая пневмония. Её надо своевременно выявлять», - посоветовал специалист.

В Москве подтверждён только один случай заболевания коронавирусом нового типа – у сотрудника РФС, вернувшегося из Италии. Власти сообщили, что поместили на карантин его знакомых и родственников. Тогда же Собянин рассказал, что в общей сложности с середины февраля в городе провели более 12 тысяч исследований на коронавирус, и 5,5 тысячи человек находились под наблюдением.

