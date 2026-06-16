Минкультуры потребовало взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей

По данным агентства, Арбитражный суд в Москве рассмотрел вопрос о принятии к производству иска министерства к студии о взыскании субсидии в размере 60 млн рублей, а также «процентов за пользование денежными средствами в размере 71 102 268,75 рублей».

«Суд определил принять исковое заявление к производству судьи Уточкина И. Н. и возбудить производство», - сказано в материалах дела.

По данным СМИ, «Союзмультфильм» получил субсидию Минкульта на приобретение новой техники, специального оборудования, сохранение и модернизацию имущественного комплекса.

Ранее государство приватизировало долю в киностудии «Союзмультфильм», напоминает 360.ru.

