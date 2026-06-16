Для владельцев собак сегодня предусмотрена уголовная ответственность по статье о причинении смерти или вреда по неосторожности, возможен штраф до 200 тысяч рублей, если собака кого-то покусала, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Если собака покалечила взрослого или ребенка, то она должна быть изъята у хозяина в приют. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Бурматов рассказал, как это должно выглядеть на практике.