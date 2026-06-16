Бурматов призвал наказывать «уголовкой» владельцев собак за нападения
Владимир Бурматов заявил НСН, что уголовная ответственность очень редко применяется в случае нападения собак, хотя по факту это непредумышленное убийство.
Для владельцев собак сегодня предусмотрена уголовная ответственность по статье о причинении смерти или вреда по неосторожности, возможен штраф до 200 тысяч рублей, если собака кого-то покусала, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Если собака покалечила взрослого или ребенка, то она должна быть изъята у хозяина в приют. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Бурматов рассказал, как это должно выглядеть на практике.
«Дело не в вопросах собственности, дело в вопросах ответственности. Если следовать букве закона, у нас за нападение собаки на человека возможна даже уголовная ответственность для владельца этой собаки. Недавно мы заслушали статистику в Госдуме, один из регионов доложил, что 80% нападений собак приходится на домашних животных. О чем это говорит? Владелец не контролирует собаку, спускает с поводка или отправляет на самовыгул. Собака в этом не виновата, виноват владелец. Для владельцев предусмотрена уголовная ответственность по статье о причинении смерти или вреда по неосторожности. Штраф до 200 тысяч рублей, если собака кого-то покусала. Если дело закончилось летально или тяжелыми травмами, это уголовка. Если так случилось, куда передать собаку? Остается только один вариант – передать в приют. Это зачастую будет необходимостью, если применять эту статью. А применять ее надо, так как без этого проблему не решить», - отметил он.
По его словам, «уголовка» в таких случаях применятся редко, ситуацию необходимо исправлять.
«У нас была проблема нападения бездомных собак, но многие регионы полностью решили эту проблему. Остается проблема именно домашних животных, когда они на кого-то нападают. У нас более 20 миллионов собак у людей, это очень много. Трагедии относительно такого числа животных случаются не так часто, но они имеют большой резонанс. Поэтому надо признать, что вину несут владельцы. Наказывать надо строже по тем статьям, которые мы уже можем применять. Уголовная ответственность очень редко применяется в этом случае, а почему? Это ведь непредумышленное убийство», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Бурматов напомнил НСН, что грозит тем, кто будет травить бездомных собак.
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