Над территорией России сбили 172 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 170 беспилотников ВСУ самолетного типа над 15 регионами России и акваториями двух морей. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 15 июня до 7:00 мск 16 июня... перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.
Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, водами Азовского и Черного морей.
Ранее стало известно, что фрагменты БПЛА упали на нефтебазе в станице Полтавской на Кубани, начался пожар, пишет 360.ru.
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