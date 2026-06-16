Вспышка Эболы перекинется на Европу и ОАЭ в ближайшие 30 дней

Как показало математическое моделирование японских ученых, это произойдет с высокой долей вероятности. В этом случае риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию, ОАЭ и Турцию достигают 90%.

Другие исследования показывают, что более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из Конго и Уганды, где продолжается вспышка лихорадки, не выявляются на пунктах контроля, так как у них еще не проявились симптомы. По словам экспертов, подобные модели позволяют выявлять наиболее уязвимые направления для распространения инфекции.

При этом вероятность завоза патогена в Россию оценивается как невысокая. Кроме того, для заражения требуется тесный контакт, что существенно снижает риск масштабных вспышек.

Ранее стало известно, сто вспышка Эболы стала генеральной репетицией новой пандемии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

