Вспышка Эболы перекинется на Европу и ОАЭ в ближайшие 30 дней
Носители вируса Эбола из Африки в течение 30 дней окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии, сообщают «Известия».
Как показало математическое моделирование японских ученых, это произойдет с высокой долей вероятности. В этом случае риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию, ОАЭ и Турцию достигают 90%.
Другие исследования показывают, что более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из Конго и Уганды, где продолжается вспышка лихорадки, не выявляются на пунктах контроля, так как у них еще не проявились симптомы. По словам экспертов, подобные модели позволяют выявлять наиболее уязвимые направления для распространения инфекции.
При этом вероятность завоза патогена в Россию оценивается как невысокая. Кроме того, для заражения требуется тесный контакт, что существенно снижает риск масштабных вспышек.
Ранее стало известно, сто вспышка Эболы стала генеральной репетицией новой пандемии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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