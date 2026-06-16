На нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА произошло возгорание
16 июня 202606:01
Денис Постольский
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край произошло возгорание на нефтебазе, сообщают «Известия».
Как заявил оперштаб региона, это случилось в Красноармейском районе. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 32 человека и семь единиц техники.
После инцидента временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
Ранее в Армавире потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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