На нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА произошло возгорание

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край произошло возгорание на нефтебазе, сообщают «Известия».

Пожар вспыхнул на НПЗ на Кубани после атаки БПЛА

Как заявил оперштаб региона, это случилось в Красноармейском районе. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 32 человека и семь единиц техники.

После инцидента временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Ранее в Армавире потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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