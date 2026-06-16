На нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА произошло возгорание

Как заявил оперштаб региона, это случилось в Красноармейском районе. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 32 человека и семь единиц техники.

После инцидента временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Ранее в Армавире потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

