Доля госпрограммы в выдачах ипотеки сократят до 30%

Речь идет о снижении до 25–30%, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По данным ведомства, такого уровня удастся достичь к 2030 году. На начало 2026 года доля льготной ипотеки в выдачах жилищных займов на новостройки увеличилась до 90%. Однако власти не хотят строить госполитику на массовой поддержке рынка жилья. В ведомстве хотели бы видеть более высокий уровень жилищных кредитов по рыночным ставкам, поскольку чрезмерная зависимость от субсидий искажает структуру рынка, отметил Чебесков.

Как заявила директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова, субсидирование ставок создает значительную нагрузку на бюджет. Если льготы перестают быть адресными, то это снизит доступность недвижимости для россиян.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России дифференцированная по количеству детей семейная ипотека будет введена с 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

