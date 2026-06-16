Свидетель заявил в суде о гонораре Газманову от Януковича в $60 тысяч

Он заявил, что не раз получал наличные за выступления певца. В частности, самыми дорогостоящими мероприятиями он назвал корпоративы Газманова, а одним из самых ярких воспоминаний бывшего администратора стало получение им для Газманова $60 тыс. Это был новогодний корпоратив в 2014 году от занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича.

Ранее в Москве суд принял к производству иск о взыскании 44 млн рублей с Газманова. Иск заявил Царенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

