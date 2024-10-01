Разрастание войны: ЦАХАЛ начал бои с «Хезболлой» в рамках наземной операции

«Армия обороны Израиля действует в соответствии с методичным планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты армии обороны Израиля прошли подготовку в последние месяцы», – говорится в сообщении.

Там также заявили, что операция «Стрелы Севера» будет продолжена в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в секторе Газа и «на других аренах». Указывается, что израильская армия делает все необходимое для защиты израильтян и возвращения жителей севера страны в свои дома.

НАЧАЛО БОЕВ

Наземное наступление произошло после нескольких часов рейдов ЦАХАЛ и артиллерийского огня через границу, а также после того, как Израиль ограничил гражданские передвижения в ряде приграничных общин. Перед наземным наступлением кабинет безопасности Израиля одобрил «следующую фазу» войны с «Хезболлой».

Минобороны Израиля объявило несколько населенных пунктов вблизи границы с Ливаном закрытой военной зоной, артиллерия и танки нанесли удары по ливанской территории. Телеканал Al Jazeera и агентство Reuters 1 октября сообщили, что самолеты ЦАХАЛ ударили по южному пригороду Бейрута. Телеканал отметил, что удар пришелся на район Лайлаки. Ранее Израиль призвал жителей этого пригорода покинуть дома.

Местные жители района Лайлаки рассказали агентству, что с трудом находили такси, чтобы быстро выехать в безопасное место. Многие граждане покинули район в предыдущие дни из-за участившихся атак со стороны ЦАХАЛ.

Кроме того, Reuters со ссылкой на источник сообщил, что армия Ливана отступила от своих позиций вдоль южной границы с Израилем примерно на пять километров. Позднее иранский телеканал Press TV указал, что ливанские войска опровергли отход от границы после начала рейдов ЦАХАЛ.