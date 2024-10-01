Разрастание войны: ЦАХАЛ начал бои с «Хезболлой» в рамках наземной операции
Израильская армия объявила о начале «ограниченной наземной операции» против «Хезболлы» и нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Ливанское движение заявило, что даст отпор ЦАХАЛ, а США выступили за немедленное прекращение огня.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале «ограниченной наземной операции» против объектов ливанского движения «Хезболла» в приграничном районе на юге Ливана. Операция ведется на основе точных разведданных об объектах «Хезболлы», которые «представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля» и находятся в деревнях недалеко от границы, говорится в Telegram-канале израильских военных.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что артиллерия и ВВС поддерживают сухопутные войска, «нанося точные удары по военным объектам в этом районе».
«Армия обороны Израиля действует в соответствии с методичным планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты армии обороны Израиля прошли подготовку в последние месяцы», – говорится в сообщении.
Там также заявили, что операция «Стрелы Севера» будет продолжена в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в секторе Газа и «на других аренах». Указывается, что израильская армия делает все необходимое для защиты израильтян и возвращения жителей севера страны в свои дома.
НАЧАЛО БОЕВ
Наземное наступление произошло после нескольких часов рейдов ЦАХАЛ и артиллерийского огня через границу, а также после того, как Израиль ограничил гражданские передвижения в ряде приграничных общин. Перед наземным наступлением кабинет безопасности Израиля одобрил «следующую фазу» войны с «Хезболлой».
Минобороны Израиля объявило несколько населенных пунктов вблизи границы с Ливаном закрытой военной зоной, артиллерия и танки нанесли удары по ливанской территории. Телеканал Al Jazeera и агентство Reuters 1 октября сообщили, что самолеты ЦАХАЛ ударили по южному пригороду Бейрута. Телеканал отметил, что удар пришелся на район Лайлаки. Ранее Израиль призвал жителей этого пригорода покинуть дома.
Местные жители района Лайлаки рассказали агентству, что с трудом находили такси, чтобы быстро выехать в безопасное место. Многие граждане покинули район в предыдущие дни из-за участившихся атак со стороны ЦАХАЛ.
Кроме того, Reuters со ссылкой на источник сообщил, что армия Ливана отступила от своих позиций вдоль южной границы с Израилем примерно на пять километров. Позднее иранский телеканал Press TV указал, что ливанские войска опровергли отход от границы после начала рейдов ЦАХАЛ.
Телеканал Al Arabiya называл южный пригород Бейрута «оплотом» «Хезболлы». На прошлой неделе, 27 сентября, ударом по этому району была разрушена штаб-квартира организации, в результате погиб лидер движение Хасан Насралла. Телеканал NBC со ссылкой на источник указывал, что наземная операция Израиля в Ливане может продлиться несколько дней.
До начала операции танки Израиля были замечены выстроенными в линию недалеко от границы с Ливаном, а министр обороны страны Йоав Галлант намекнул 30 сентября, что наземная операция против ливанского движения неизбежна. При этом официальные лица отказались сообщить, насколько глубоко израильские войска войдут в Ливан или как долго продлится операция.
Как пишет Times of Israel, израильские чиновники сообщили американским коллегам, что цель ЦАХАЛ – уничтожить объекты и инфраструктуру «Хезболлы» вдоль границы, чтобы обеспечить безопасное возвращение граждан в свои дома. Предполагается, что ЦАХАЛ попробует отбросить «Хезболлу» к реке Литани, чтобы создать 20-километровую буферную зону на границе и условия для дипломатического соглашения.
ОТВЕТ «ХЕЗБОЛЛЫ»
Член политического совета «Хезболлы» Махмуд Камати 30 сентября заявил телеканалу Al Mayadeen, что движение нанесет поражение израильским военным, если они начнут наземное вторжение на территорию Ливана.
«Мы нанесем поражение оккупационным силам, если они решат начать наземное вторжение. Наши союзники вмешаются, если произойдет разрастание сражения», – говорил он.
В свою очередь заместитель генсека «Хезболлы» Наим Касем в тот же день заявил, что движение сможет дать отпор израильским войскам. Он заверил, что ЦАХАЛ не удастся вывести из строя военный потенциал «Хезболлы», а у лидеров движения есть заместители, а также резервные силы.
«Победа – наша, нам нужно немного терпения», – заявил Касем и подчеркнул, что «Хезболла» скоро изберет нового генсека.
Уже вечером 30 сентября «Хезболла» нанесла новый ракетный удар по израильскому городу Хайфа, сообщал ЦАХАЛ. Представители движения запустили около 10 реактивных неуправляемых снарядов, часть из них прорвалась через средства противовоздушной обороны. На месте падения боеприпасов начался пожар, о пострадавших не сообщалось.
РЕАКЦИЯ СТРАН НА ОПЕРАЦИЮ ИЗРАИЛЯ
До начала боев американский лидер Джо Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о возможном начале наземной операции Израиля. Тогда он призвал ЦАХАЛ прекратить рейды спецназа на ливанскую территорию вблизи границы с Израилем.
«Я осведомлен больше, чем вы, и я был бы доволен, если бы они остановились», – сказал президент.
По словам Байдена, необходимо «прямо сейчас» установить режим прекращения огня. На прошлой неделе президент Соединенных Штатов уже заявлял о необходимости прекращения огня, отвечая на вопрос о том, неизбежно ли наземное вторжение Израиля.
В свою очередь заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США повысили боеготовность своих вооруженных сил, чтобы они смогли «отреагировать на непредвиденные обстоятельства» на Ближнем Востоке. По ее словам, в регион будут направлены дополнительные несколько тысяч военнослужащих.
Между тем в руководстве Ирана произошло разделение мнений о том, как реагировать на действия Израиля в Ливане. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники 1 октября сообщило, что среди лиц, принимающих решения в Иране, образовались два лагеря. Согласно данным, первый выступает восстановление сдерживания и жесткую линию, а второй в лице администрации нового президента Масуда Пезешкиана хотел бы добиться уступок от Запада на будущих переговорах.
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, комментируя израильскую наземную операцию в Ливане, заявил, что реальные намерения ЦАХАЛ неизвестны, а продвижение на ливанскую территорию затянет боевые действия на долгие годы.
«Продвижение на один метр на территорию Ливана будет означать многомесячные дальнейшие боевые действия, на два метра – многолетние, на три метра – я уже не знаю, о чем речь вести», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 сентября предупреждал, что после гибели лидера «Хезболлы» в результате операции Израиля риск крупной войны на Ближнем Востоке высок. Он заявлял, что малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв, что неизбежно повлечет такую же гуманитарную катастрофу, как в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сигэру Исибу избрали премьер-министром Японии
- В армии Ливана опровергли отход от границы с Израилем
- Захарова назвала Блинкена подлецом после его слов о Бабьем Яре
- Глава МАГАТЭ Гросси посетит Белоруссию
- В Хабаровском крае ограничат работу мигрантов в некоторых сферах экономики
- Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских БПЛА
- В Шанхае три человека погибли при нападении мужчины с ножом в супермаркете
- Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 октября
- Правительство Японии ушло в отставку
- СМИ: Сводный брат Обамы заявил, что он играет важную роль в управлении США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru