«Усы тигра и красная кнопка»: Чем ответят Израилю на ликвидацию Насраллы

Ликвидация Израилем генсека движения «Хезболла» Хасана Насраллы развяжет руки его более радикальному преемнику, а у других стран может лопнуть терпение, заявила в интервью НСН проживающая в Ливане журналист и востоковед Анхар Кочнева.

Израиль 28 сентября заявил о ликвидации Насраллы в результате авиаудара по пригороду столицы Ливана, Бейрута. В «Хезболле» подтвердили смерть лидера и потерю еще двух командиров высшего звена. 29 сентября Израиль вновь нанес десятки ударов по Ливану, пообещав продолжать наступление на «Хезболлу».