«Усы тигра и красная кнопка»: Чем ответят Израилю на ликвидацию Насраллы
Израиль уничтожил членов политического, а не военного крыла «Хезболлы», при этом многие захотят отомстить за убийство потомка пророка, заявила в эфире НСН Анхар Кочнева, указав на «условного Брежнева».
Ликвидация Израилем генсека движения «Хезболла» Хасана Насраллы развяжет руки его более радикальному преемнику, а у других стран может лопнуть терпение, заявила в интервью НСН проживающая в Ливане журналист и востоковед Анхар Кочнева.
Израиль 28 сентября заявил о ликвидации Насраллы в результате авиаудара по пригороду столицы Ливана, Бейрута. В «Хезболле» подтвердили смерть лидера и потерю еще двух командиров высшего звена. 29 сентября Израиль вновь нанес десятки ударов по Ливану, пообещав продолжать наступление на «Хезболлу».
«Если это как-то и повлияет на ситуацию, то только на то, что линия станет жестче, потому что преемник – сторонник более радикальных мер. Если посмотреть на год перестрелок, "Хезболла" бьет исключительно по военным объектам, базам и технике, не отвечая на разрушение жилых домов тем же. Может быть, сейчас это будет. Те, кто там погибли, это политическое крыло, они никак не влияют на военные действия. Погибший генеральный секретарь как условный Брежнев - это не главнокомандующий в прямом смысле, не руководитель армии. В "Хезболле" есть люди, которые занимаются именно военными действиями, но погибли не они. Кроме того, у "Хезболлы" есть особая тактика - это мобильные группы, которым в принципе даже не нужно централизованное управление. Они могут координироваться, но на каждом месте каждый отвечает за свой участок и воюет там», - сказала Кочнева.
По ее мнению, действия Израиля закончатся тем, что его противники одновременно нажмут на «красные кнопки».
«Убили человека, которого многие знали. Этот человек из потомков пророка, это очень серьезно, будет много людей, которые готовы отомстить. Израиль дергает тигра за усы. Они хотят эскалации и, я думаю, сейчас они ее наконец-то получат. Более того, надо не забывать, что еще не было иранского ответа по Хании (глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания – прим. НСН). Плюс до сих пор не сказала свое слово Сирия. Думаю, что наступит день, когда все (противники Израиля - прим. НСН) нажмут "красную кнопку". Все кончится этим, а бежать им некуда. В Иордании 70% - этнические палестинцы, а еще 30% поддерживают Палестину. В Египте их разорвут на клочки, потому что они бомбили и Каир, и Синай. Остается только море», - заключила собеседница НСН.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис ранее говорил «Радиоточке НСН», что изначально Израиль хотел с помощью операции в Ливане создать на его территории буферную зону, отодвинув «Хезболлу» от своих границ, но сейчас речь идет о полной ликвидации группировки. По его словам, чем дольше Иран не заступается за «Хезболлу», тем больше у Израиля уверенности в реальности достижения этой цели.
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