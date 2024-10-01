В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек

30 сентября 95 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану, сообщает France-Presse со ссылкой на ливанский Минздрав.

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По данным ведомства, еще 172 человека получили ранения.

Ранее израильская армия начала массированный обстрел южного Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильЛиван

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