В результате ударов Израиля по Ливану погибли более 90 человек
1 октября 202403:02
30 сентября 95 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану, сообщает France-Presse со ссылкой на ливанский Минздрав.
По данным ведомства, еще 172 человека получили ранения.
Ранее израильская армия начала массированный обстрел южного Ливана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru