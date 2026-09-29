Корабли Северного флота впервые прошли проливом Шокальского
Отряд кораблей Северного флота России впервые в истории Военно-морского флота РФ прошел через пролив Шокальского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФ.
Пролив отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля, отмечает RT.
Отряд кораблей и судов обеспечения СФ под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева прошел проливом и вошел в воды Карского моря. Отмечается, что на кораблях объявлялась учебная тревога, в море была сложная ледовая обстановка, однако моряки обеспечили навигационную безопасность, маневрируя между айсбергами.
Ранее российские военные корабли и торговые суда «Генерал Скобелев» и Sparta прошли через Северное море и пролив Ла-Манш.
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