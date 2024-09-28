Байден назвал убийство генсека «Хезболлы» Насруллы мерой правосудия
Президент США Джо Байден назвал убийство генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы мерой правосудия, а самого Насраллу «ответственным за смерти сотен американцев».
Американский лидер также утверждает, что убийство лидера «Хезболлы» было «справедливым».
Байден заявил о поддержке США права Израиля «защищать себя от «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном групп». По его словам, цель Вашингтона — «деэскалация текущих конфликтов в Газе и Ливане дипломатическими средствами».
Ранее ВВС Израиля сбросили более 80 бомб для ликвидации Насраллы в подземном бункере в Бейруте 27 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru