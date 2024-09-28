Байден назвал убийство генсека «Хезболлы» Насруллы мерой правосудия

Американский лидер также утверждает, что убийство лидера «Хезболлы» было «справедливым».



Байден заявил о поддержке США права Израиля «защищать себя от «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном групп». По его словам, цель Вашингтона — «деэскалация текущих конфликтов в Газе и Ливане дипломатическими средствами».

Ранее ВВС Израиля сбросили более 80 бомб для ликвидации Насраллы в подземном бункере в Бейруте 27 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

