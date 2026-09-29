«Мы проанализировали несколько проектов китайских производителей винила, сравнивая исходные звуковые файлы с отпечатанными тестами - выяснилось, что разница в звуке точно есть. При записи или производстве мастер-дисков большое значение имеет качество оборудования. Тест-пластинка не должна отличаться по звучанию от исходника по частотам. Но у некоторых китайских производителей амплитудно-частотная характеристика не соответствует оригиналу: то мало высоких частот, то, наоборот, много, из-за чего искажаются сибилянты в вокалах. Есть жалобы и на качество звука пластинок, изданных в Германии», - отметил Богданов.

Он также предупредил, что в России производство тиража пластинок занимает 30 дней, а за рубежом может растянуться на месяцы.

«Не нужно смотреть ни на Китай, ни на Запад – у нас есть свой, российский производитель. Те лейблы и музыканты, которые заказывают винил за границей вынуждены терпеть неудобства из-за многократной пересылки продукта на разных этапах, чтобы понять, качественно ли выполнена работа или нуждается в переделке. Это увеличивает срок изготовления и занимает месяцы. На нашем же заводе все процессы сконцентрированы на одной площадке, мы производим тираж за 30 дней. Поэтому у нас растет число обращений от лейблов, которые раньше заказывали пластинки за границей, но сегодня записываются в России», – заключил собеседник НСН.

Владелец лейбла Ubertrend Records Денни Кэй ранее рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что производство винила в Европе стало нерентабельным, поэтому западные музыканты сегодня печатают пластинки в России.

