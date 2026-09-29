В Ярославской области задержали директора завода пиротехники, где произошел пожар
Директора завода пиротехники в Кубринске Ярославской области задержали после пожара на предприятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Накануне под Ярославлем на предприятии по производству пиротехники возникло возгорание, погибли 14 человек, пишет Ura.ru.
После ЧП задержан директор ООО «Салют Юг», владеющего заводом. Организация зарегистрирована в Ставропольском крае и имеет филиал в Ярославской области.
Ранее стало известно, что в связи с инцидентом на заводе пиротехники возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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