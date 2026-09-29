В Ярославской области задержали директора завода пиротехники, где произошел пожар

Директора завода пиротехники в Кубринске Ярославской области задержали после пожара на предприятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

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Накануне под Ярославлем на предприятии по производству пиротехники возникло возгорание, погибли 14 человек, пишет Ura.ru.

После ЧП задержан директор ООО «Салют Юг», владеющего заводом. Организация зарегистрирована в Ставропольском крае и имеет филиал в Ярославской области.

Ранее стало известно, что в связи с инцидентом на заводе пиротехники возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПожарЗадержаниеЯрославская Область

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