Дело - «Балтийская труба». Почему Дания запустила «Северный поток - 2»
Российский и украинский эксперты в газотранспортной сфере оценили в эфире НСН последствия долгожданного решения Копенгагена одобрить строительство газопровода.
Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2» на своём континентальном шельфе. Об этом сообщается на сайте датского энергетического агентства. Отметим, что королевство стало последним европейским государством, согласовавшим маршрут газопровода.
Датчане испугались судебных исков, которые бы непременно последовали после решения Копенгагена выдать разрешение на строительство аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу, рассказал в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Дальше Дания тянуть не могла, потому что ей угрожали иски, судебные процессы. Для них всё усугублялось тем, что они выдали разрешение для аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу — Baltic Pipe ("Балтийская труба" - НСН), и дальше оператор “Северного потока – 2” мог подавать в суд и обвинить их в коррупции. Потому что заявка от “Газпрома” была подана раньше, и можно было сказать, что они одобряют один газопровод и мешают реализации другого. Здесь могли начаться реальные уголовные дела. Датчане были в этом не заинтересованы, они и так, по сути, оказали услугу американцам — на них давили США, чтобы затянуть строительство “Северного потока – 2”. Поэтому я думаю, что это победа здравого смысла и закономерный исход всей этой истории с датским разрешением», — заметил аналитик.
Однако говорить о том, что газопровод будет запущен, как и планировалось, 1 января 2020 года, рано. По его словам, России теперь некуда спешить, так как не готовы к запуску части трубы, расположенные на европейской части маршрута.
«Морская часть уже точно будет достроена. Вопрос в том, что нам ещё нужно будет провести установочные работы, и они уже явно до Нового года не успеют. Они закончатся ближе к февралю-марту, и спешить тут уже некуда. Потому что европейцы на своей территории участок “Северного потока – 2” не достроили, и в этом проблема. С 1 января он в любом случае не будет запущен, потому что не готово его продолжение на территории Германии. Они очень долго проводили тендерные процедуры, искали подрядчика, и теперь он будет готов только к лету 2020 года. Но это уже не наша вина и не наша забота», — отметил Юшков.
Напомним, что строительству «Северного потока – 2» препятствовали США и Украина. Если для американцев труба стала препятствием к продаже собственного сжиженного газа Европе, то Киеву проект мешал тем, что с его созданием может прекратиться транзит газа через территорию Украины. Если бы Киев решал вопрос в коммерческой, а не политической плоскости, потерь удалось бы избежать, заявил в эфире НСН экс-первый заместитель министра юстиции Украины, экс-член наблюдательного совета «Нафтогаза» и бывший главный юрист «Нафтогаза» Евгений Корнейчук. Он напомнил об успешном опыте Литвы, которая распорядилась своим газопроводом так, что довольны остались все заинтересованные стороны.
«Я хотел бы напомнить практику наших ближайших соседей. Например, в Литве при президенте Бразаускасе продали треть трубы, которая проходила, “Газпрому”, ещё треть одной компании, и треть оставили в собственности у Литовского государства. И все остались довольны: до сих пор транзит идёт, и никаких политических вопросов не возникает. Нам тоже никто не мешал сделать что-то похожее. Но, к сожалению, когда коммерческие вопросы решаются в политической плоскости, они очень часто решаются неправильно, без учёта коммерческой выгоды для всех сторон», — заметил Корнейчук.
Теперь, по его словам, украинская газотранспортная система, доставшаяся Киеву в наследство от Советского Союза, рискует вообще опустеть.
«Я бы задал вопросы нынешним руководителям “Нафтогаза”, потому что они за много лет привели к тому, что украинская труба может вообще остаться пустой. Они говорят, что будут закачивать туда гелий, чтобы трубы не порвало, вместо того, чтобы просто перевести политические договорённости в коммерческую составляющую, и всем было бы выгодно», — подчеркнул Корнейчук.
Напомним, после запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина фактически лишится статуса основного транзитёра российского газа. В 2018 году через ее территорию было прокачано 86,5 млрд кубометров голубого топлива, тогда как «Северный поток» и «Северный поток-2» способны пропускать по 55 млрд кубометров каждый. Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью НСН, комментируя новость о решении Дании, откровенно заявил, что Киев в определенной мере несёт ответственность за потерю своего положения.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Начальник костромской колонии задержан за взятку в 1 млн рублей
- Зеленский запугивает Европу после разрешения Данией «Северного потока - 2»
- Лавров не подтвердил столкновение военных Турции и Сирии
- Мёртвый срочник найден в кабинете командира в ВЧ Калужской области
- Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей