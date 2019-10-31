Дело - «Балтийская труба». Почему Дания запустила «Северный поток - 2»

Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2» на своём континентальном шельфе. Об этом сообщается на сайте датского энергетического агентства. Отметим, что королевство стало последним европейским государством, согласовавшим маршрут газопровода.

Датчане испугались судебных исков, которые бы непременно последовали после решения Копенгагена выдать разрешение на строительство аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу, рассказал в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Дальше Дания тянуть не могла, потому что ей угрожали иски, судебные процессы. Для них всё усугублялось тем, что они выдали разрешение для аналогичного газопровода из Норвегии в Польшу — Baltic Pipe ("Балтийская труба" - НСН), и дальше оператор “Северного потока – 2” мог подавать в суд и обвинить их в коррупции. Потому что заявка от “Газпрома” была подана раньше, и можно было сказать, что они одобряют один газопровод и мешают реализации другого. Здесь могли начаться реальные уголовные дела. Датчане были в этом не заинтересованы, они и так, по сути, оказали услугу американцам — на них давили США, чтобы затянуть строительство “Северного потока – 2”. Поэтому я думаю, что это победа здравого смысла и закономерный исход всей этой истории с датским разрешением», — заметил аналитик.