Троицкий: В пикет против «Северного потока-2» меня втянула Чирикова
Музыкальный критик Артемий Троицкий в эфире НСН рассказал, почему решил устроить акцию против «Северного потока-2» в Берлине.
Известный своими антироссийскими оппозиционными взглядами критик Артемий Троицкий и экс-лидер «Движения в защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова провели пикет против строительства газопровода «Северный поток – 2» в Германии. Видео пикета имеется в распоряжении НСН.
Музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с НСН рассказал, что идея выступить против строительства «Северного потока-2» родилась спонтанно с подачи Чириковой.
«В Берлин я приехал на конференцию, посвященную интересной судьбе русских людей в Западной Европе, где меня попросили выступить (конференция по правам человека под эгидой МИД ФРГ – прим. НСН). Там я встретил свою подругу и соседку Женю Чирикову (оба участника пикета проживают в Эстонии – прим. НСН). А она, как известно, дама активная в экологическом движении и в последнее время очень страстно занимается проектом «Nord Stream 2». У нее с собой был плакатик с надписью «Stop it «Nord Stream 2» и, она предложила мне сделать флэш-моб. А я всегда готов. Конференция как раз проходила в музее Берлинской стены, мы рядом и встали, да сфоткались с плакатиком. Собственно, так и прошла вся эта отважная экологическая операция», - пояснил Троицкий.
При этом, он отметил, что весьма категорично относится к строительству газопровода.
«Одна моя из претензий к «Nord Stream 2» заключается в том, что этот проект опасен в экологическом отношении. При чем, экологический вред наносится не только каким-то международным просторам, Балтийскому морю, но в первую очередь российской территории, с которой этот «Nord Stream 2» будет нырять. Во-вторых, совершенно правы те, кто утверждает, что этот проект увеличивает зависимость Западной Европы от России. А я как человек европейский считаю, что это Европе ни к чему, потому что Россия страна малопредсказуемая, начинает порой выкидывать всякие агрессивные штучки. В-третьих, зная природу современного российского государства, легко предположить с высокой долей вероятности, что в этой системе имеется огромная коррупционная составляющая – банды воров-коррупционеров набьют себе карманы с помощью этого проекта, как на строительстве, так и на прокачке. Это все мне крайне не нравится, поэтому совершенно искренне я поддержал Женю Чирикову в ее борьбе против «Nord Stream 2», - заключил собеседник НСН.
Сама же Евгения Чирикова во время пикета сообщила, что строительство газопровода уже нанесло непоправимый вред экосистеме.
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