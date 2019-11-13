Троицкий: В пикет против «Северного потока-2» меня втянула Чирикова

«В Берлин я приехал на конференцию, посвященную интересной судьбе русских людей в Западной Европе, где меня попросили выступить (конференция по правам человека под эгидой МИД ФРГ – прим. НСН). Там я встретил свою подругу и соседку Женю Чирикову (оба участника пикета проживают в Эстонии – прим. НСН). А она, как известно, дама активная в экологическом движении и в последнее время очень страстно занимается проектом «Nord Stream 2». У нее с собой был плакатик с надписью «Stop it «Nord Stream 2» и, она предложила мне сделать флэш-моб. А я всегда готов. Конференция как раз проходила в музее Берлинской стены, мы рядом и встали, да сфоткались с плакатиком. Собственно, так и прошла вся эта отважная экологическая операция», - пояснил Троицкий.

При этом, он отметил, что весьма категорично относится к строительству газопровода.