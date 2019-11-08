Бундестаг проголосовал за полупустой «Северный поток» вопреки интересам Германии
В Фонде национальной энергетической безопасности рассказали НСН, чем может закончиться для «Газпрома» отказ Бундестага согласовать поправки в закон о Газовой доктрине ЕС.
Бундестагу не удалось согласовать законопроект, регулирующий применение в Германии газовых поправок Евросоюза. На следующей неделе ожидается повторное рассмотрение документа, пишут РИА Новости. Проект был подготовлен правящей коалицией, он направлен на защиту газопровода «Северный поток — 2» от ряда требований обновлённой в апреле Газовой директиве ЕС. «За» проголосовали лишь 133 парламентария, для принятия решения нужно 355 голосов. Новая Газовая доктрина распространяет на морские газопроводы требования, действующие в отношении наземных магистралей.
Среди предусмотренных поправками к Газовой директиве ЕС мер есть, в том числе антимонопольные, предусматривающие доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность. Они и стали камнем преткновения для «Газпрома», пояснил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Принятая директива, распространяет Третий энергопакет (Third Energy Package) — это комплекс антимонопольных мер — на морскую часть “Северного потока — 2”, которая находится на территории ЕС, в 12 милях от берега Германии. Это значит, что “Газпрому” надо выделить его в отдельный проект и передать независимому оператору. Ничего страшного в этом нет. Но второй пункт гораздо более проблемный для “Газпрома”. Нужно будет оставить пустым 50% мощности трубы. Предполагается, что оставшиеся 50% должны быть оставлены для возможного потенциального поставщика. Ему нужно будет место в трубе, чтобы он зашел в нее и на конце трубы потребитель имел бы право выбора между разными поставщиками. В этом как раз смысл антимонопольного законодательства Третьего энергопакета», — рассказал специалист.
Абсурд заключается в том, что в море, в 12 милях от берега совершенно точно никакая другая труба в газопровод не врежется, никакого приемного СПГ-терминала там нет и быть не может. Поэтому в Третьем энергопакете есть пункт о том, что там, где конкуренция невозможна, значит одному поставщику нужно разрешить использовать все 100% мощности трубы. Собеседник НСН подчеркнул, что по странному совпадению только к «Газпрому» и его проектам подобные правила реально применяются.
«”Северный поток — 1”, например, когда выходит на берег в Германии, делится на две части: газопровод NEL, который сразу же получил исключение из Третьего энергопакета, потому что там, где “Северный поток — 1” выходит на берег, никаких других газопроводов нет, только из России. А из России, по федеральному закону об экспорте газа, может экспортировать газ только “Газпром”. А вот газопровод OPAL, который дальше по территории Германии идет в Чехию, долго мурыжили, не давали загрузить его на полную мощность. Судебные дела продолжаются, “Газпром” должен доказывать, что на начале трубы никого даже потенциально нет. С “Северным потоком — 2” такая же история. Все понимают, что это абсурд. Посреди моря никакой другой потенциальный поставщик не может взяться ниоткуда, но трубу пытаются заставить “Газпром” оставить полупустой», — отметил Юшков.
Правящая коалиция в Бундестаге сейчас пытается исправить ситуацию принятием поправок к Газовой директиве ЕС на территории Германии. Для немцев полная загрузка трубопровода будет экономически выгодной. Однако закон пока не проходит из-за того, что многие германские парламентарии руководствуются не экономическими, а политическими интересами.
«Немцы хотели исправить ситуацию наиболее простым путем: принять закон о том, что завершенным проект считается не тогда, когда последнюю трубу уложили, а когда последние деньги на нее выделили. Последние деньги на “Северный поток — 2” выделили до принятия вот этих поправок в Газовую доктрину. Для Германии тоже выгодно с экономической точки зрения, чтобы этот проект был принят. Чем больше приходит газа Германии — тем лучше. Там образуются всякие излишки, которые можно продавать в различные страны, и вообще вы становитесь крупным транзитером. Другое дело, что их депутаты часто не этими интересами руководствуются, а общими настроениями в ЕС, которые формируются во многом Соединенными Штатами и Брюсселем. Там, к сожалению, превалирует мнение, что российские газопроводы — это некая опасность, что это ненадежный поставщик, что это политический проект. Хотя мы им 50 лет поставляем газ, и никаких проблем никогда не было», — заявил Игорь Юшков.
В случае, если в Германии законопроект не примут, «Газпрому» придется доказывать, что никакой, даже потенциальной конкуренции у «Северного потока — 2» у немецких берегов не может быть и поэтому ему нужно давать исключение из норм Третьего энергопакета.
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