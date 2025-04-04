Кремль с осторожным оптимизмом оценил диалог между РФ и США

Кремль констатирует наличие осторожного оптимизма в диалоге России с США. Кропотливая работа по разным каналам будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал переговоры в Вашингтоне руководителя Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева.

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Песков назвал «очень важными» данные контакты. Он также призвал дождаться возвращения Дмитриева в Москву для более полной оценки. Глава РФПИ в ходе визита в Вашингтон, в частности, провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Дмитриев также встретился с несколькими сенаторами от Республиканской партии.

Стороны обсуждали восстановления отношений РФ и США, урегулирование конфликта на Украине, возобновление прямых авиарейсов, сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам Дмитриев заявил по итогам двух дней переговоров, что были сделаны «три шага вперед».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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