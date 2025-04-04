Кремль с осторожным оптимизмом оценил диалог между РФ и США

Песков назвал «очень важными» данные контакты. Он также призвал дождаться возвращения Дмитриева в Москву для более полной оценки. Глава РФПИ в ходе визита в Вашингтон, в частности, провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Дмитриев также встретился с несколькими сенаторами от Республиканской партии.

Стороны обсуждали восстановления отношений РФ и США, урегулирование конфликта на Украине, возобновление прямых авиарейсов, сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сам Дмитриев заявил по итогам двух дней переговоров, что были сделаны «три шага вперед».

