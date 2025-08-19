СМИ: Министры обороны НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа

Главы оборонных ведомств стран НАТО намерены 20 августа провести телеконференцию по Украине. Об этом со ссылкой на источники в администрации США и альянса сообщает Reuters.

Трамп назвал невозможным вступление Украины в НАТО и возвращение ей Крыма

Американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству, что участие в мероприятии примет председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Также источники утверждают, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич расскажет министрам об итогах встречи президентов США и РФ на Аляске.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала обсуждение гарантий безопасности Украины по аналогии со статьей 5 НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
