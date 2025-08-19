Россиянам объяснили, чем опасны расплодившиеся в РФ пауки-осы

По его словам, данный вид пауков, получившей своё название за жёлто-чёрный окрас, является ядовитым, но укусить может «только в порядке самозащиты».

Эксперт указал, что укус «достаточно сильный и очень болезненный», после которого припухлость и покраснение кожи могут держаться до четырех дней. Также не исключено повышение температуры.

«Особую опасность такой укус может представлять для аллергиков, поэтому лучше не пытаться брать этих пауков в руки», - заключил Хряпин.

Ранее профессор кафедры экологии и зоологии КФУ имени Вернадского Сергей Иванов заявил, что летом жителям и гостям Крыма следует опасаться сколопендры, гадюки и паука-каракурта, сообщает RT.