Россиянам объяснили, чем опасны расплодившиеся в РФ пауки-осы
Пауки-осы (Аргиопа Брюнниха), о нашествии которых заявили жители Подмосковье, Татарстана и Башкирии, а также Владимирской, Тульской и других областей, не представляют серьёзной угрозы для большинства людей. Об этом сайту aif.ru заявил биолог, энтомолог Роман Хряпин.
По его словам, данный вид пауков, получившей своё название за жёлто-чёрный окрас, является ядовитым, но укусить может «только в порядке самозащиты».
Эксперт указал, что укус «достаточно сильный и очень болезненный», после которого припухлость и покраснение кожи могут держаться до четырех дней. Также не исключено повышение температуры.
«Особую опасность такой укус может представлять для аллергиков, поэтому лучше не пытаться брать этих пауков в руки», - заключил Хряпин.
Ранее профессор кафедры экологии и зоологии КФУ имени Вернадского Сергей Иванов заявил, что летом жителям и гостям Крыма следует опасаться сколопендры, гадюки и паука-каракурта, сообщает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru