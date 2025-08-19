Трамп надеется, что урегулирование на Украине поможет ему попасть в рай

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что желал бы после смерти попасть в рай.

Трамп исключил членство Украины в НАТО, но пообещал гарантии безопасности

Он выразил надежду, что в этом ему помогут усилия, которые он прикладывает для прекращения российско-украинского конфликта.

«Если я все же смогу попасть в рай, то урегулирование на Украине будет одной из причин», - указал глава Белого дома.

Он добавил, что пока «не очень хорошо справляется» с задачей обеспечить себе место на небесах.

Ранее Трамп заявил, что согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным многие пункты по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РелигияУкраинаДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры