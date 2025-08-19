В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Уточняется, что наблюдение за военнослужащим было установлено после того, как в рамках разбирательств по итогам произошедшего в 2019 году нападения националистов на мечети в Крайстчерче у него были обнаружены видеозаписи инцидента.

В качестве подставного покупателя выступил офицер контрразведки, работавший под прикрытием. Суд признал солдата виновным в шпионаже в пользу иностранного государства.

Ранее в ФСБ РФ заявили о задержании в Рязани уроженца Молдавии, который занимался шпионажем в интересах Украины, сообщает RT.

