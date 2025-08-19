В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
Правоохранители Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона. Как пишет The Guardian, им оказался солдат, который предлагал неназванной стране карты и планы своей базы.
Уточняется, что наблюдение за военнослужащим было установлено после того, как в рамках разбирательств по итогам произошедшего в 2019 году нападения националистов на мечети в Крайстчерче у него были обнаружены видеозаписи инцидента.
В качестве подставного покупателя выступил офицер контрразведки, работавший под прикрытием. Суд признал солдата виновным в шпионаже в пользу иностранного государства.
Ранее в ФСБ РФ заявили о задержании в Рязани уроженца Молдавии, который занимался шпионажем в интересах Украины, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политтехнолог Павлив допустил, что Украина готова к отводу войск из Донбасса
- Трамп надеется, что урегулирование на Украине поможет ему попасть в рай
- СМИ: Министры обороны НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа
- Потеряют своих солдат: Депутат Чепа пригрозил НАТО
- Звезда фильма «Жар-птица» раскрыла, в чем сила работ Романа Михайлова
- Театр Ленсовета предупредил о мошенниках, предлагающих выкупить билеты
- В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
- Россиянам объяснили, чем опасны расплодившиеся в РФ пауки-осы
- Трамп: Решения по Украине будут принимать Зеленский и Путин
- В Госдуме пообещали запретить вейпы после 15 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru