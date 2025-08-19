«Аккуратность девушек подтверждается и автомобильной статистикой. Думаю, что это связано с некоторой осторожностью и даже боязливостью, присущей женщинам, как правило, они не совершают маневры, если есть какие-то сомнения. Девушки менее склонны к лихачеству, менее импульсивные и конфликтные, у них более развито чувство ответственности, они не пытаются кому-то что-то доказать. Поэтому я не удивляюсь такой статистике. Что же касается роста популярности электросамокатов у женщин, несмотря на то, что количество девушек, у которых есть водительские права и автомобиль, за последние годы выросло, количество автомобилистов-мужчин гораздо больше. Поэтому для женщин электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности — очень хорошая альтернатива, которая вполне заменяет личный автомобиль», — сказала Эрдман.

Ранее президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов заявил, что Россия по-прежнему не готова к использованию электросамокатов — не хватает специальных дорожек, а с тротуаров и автомобильных дорог самокаты необходимо убрать, чтобы не подвергать риску пешеходов и водителей.

