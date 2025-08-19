Аккуратность девушек на электросамокатах объяснили женской психологией

Женщины менее склонны к риску по сравнению с мужчинами, кроме того, у них сильнее развито чувство ответственности, этом и объясняется их аккуратность на электросамокатах, сказала НСН Ксения Эрдман.

Сегодня электросамокаты вполне способны заменить женщинам личный автомобиль, кроме того, их аккуратность на дороге объясняется присущей девушкам осторожностью, неконфликтностью и ответственностью. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Женщины стали заметно активнее пользоваться арендой электросамокатов (кикшеринг), а нарушают правила дорожного движения они в пять раз реже мужчин. Об этом сообщила пресс-служба компании «МТС Юрент», которая развивает одноименный сервис аренды электросамокатов, релиз имеется в распоряжении НСН. Эрдман объяснила такую статистику особенностями женской психологии.

Благовещенск пристыдили за «пиар» и ущемление прав на фоне запрета самокатов

«Аккуратность девушек подтверждается и автомобильной статистикой. Думаю, что это связано с некоторой осторожностью и даже боязливостью, присущей женщинам, как правило, они не совершают маневры, если есть какие-то сомнения. Девушки менее склонны к лихачеству, менее импульсивные и конфликтные, у них более развито чувство ответственности, они не пытаются кому-то что-то доказать. Поэтому я не удивляюсь такой статистике. Что же касается роста популярности электросамокатов у женщин, несмотря на то, что количество девушек, у которых есть водительские права и автомобиль, за последние годы выросло, количество автомобилистов-мужчин гораздо больше. Поэтому для женщин электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности — очень хорошая альтернатива, которая вполне заменяет личный автомобиль», — сказала Эрдман.

Ранее президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов заявил, что Россия по-прежнему не готова к использованию электросамокатов — не хватает специальных дорожек, а с тротуаров и автомобильных дорог самокаты необходимо убрать, чтобы не подвергать риску пешеходов и водителей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нарушения ПДДПДДЖенщиныэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры