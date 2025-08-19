Театр Ленсовета предупредил о мошенниках, предлагающих выкупить билеты
Мошенники стали массово рассылать сообщения с предложением выкупить билеты на спектакль Юрия Бутусова «Макбет.Кино.». Об этом сообщает Театр Ленсовета в Санкт-Петербурге.
В пресс-службе указали, что аферисты пишут пользователям в Telegram с личного аккаунта, визуально дублирующего официальный канал театра.
«Если вы оставляли заявку через лист ожидания на нашем сайте, в случае появления свободных мест в зале вам поступит звонок», - говорится в сообщении.
В театре добавили, что никогда не пишут по таким вопросам ни в мессенджерах, ни в соцсетях, и призвали игнорировать подобные сообщения и ничего не оплачивать.
Ранее директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская заявила «Радиоточке НСН», что дефисное написание привычного названия в адресной строке сайта должно насторожить пользователей и предостеречь их от покупки билетов на этом ресурсе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп надеется, что урегулирование на Украине поможет ему попасть в рай
- СМИ: Министры обороны НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа
- Потеряют своих солдат: Депутат Чепа пригрозил НАТО
- Звезда фильма «Жар-птица» раскрыла, в чем сила работ Романа Михайлова
- Театр Ленсовета предупредил о мошенниках, предлагающих выкупить билеты
- В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
- Россиянам объяснили, чем опасны расплодившиеся в РФ пауки-осы
- Трамп: Решения по Украине будут принимать Зеленский и Путин
- В Госдуме пообещали запретить вейпы после 15 сентября
- Психиатр назвал условие для излечения от цифровой зависимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru