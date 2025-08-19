Театр Ленсовета предупредил о мошенниках, предлагающих выкупить билеты

Мошенники стали массово рассылать сообщения с предложением выкупить билеты на спектакль Юрия Бутусова «Макбет.Кино.». Об этом сообщает Театр Ленсовета в Санкт-Петербурге.

В МВД рассказали о популярных схемах мошенничества через платежные платформы

В пресс-службе указали, что аферисты пишут пользователям в Telegram с личного аккаунта, визуально дублирующего официальный канал театра.

«Если вы оставляли заявку через лист ожидания на нашем сайте, в случае появления свободных мест в зале вам поступит звонок», - говорится в сообщении.

В театре добавили, что никогда не пишут по таким вопросам ни в мессенджерах, ни в соцсетях, и призвали игнорировать подобные сообщения и ничего не оплачивать.

Ранее директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская заявила «Радиоточке НСН», что дефисное написание привычного названия в адресной строке сайта должно насторожить пользователей и предостеречь их от покупки билетов на этом ресурсе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМошенникиБилетыТеатрТеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры