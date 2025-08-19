В Госдуме рассказали о периоде накопительной пенсии в 2026 году

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году останется на уровне 270 месяцев, или 22,5 года. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он пояснил, что данный показатель напрямую влияет на «сумму, которую будет получать пенсионер». В частности, чем больше будет установленный период, тем меньше будет размер ежемесячной выплаты при аналогичной сумме накоплений.

«Сумма делится на 270 по числу месяцев. Например, если у человека накоплено 540 тысяч рублей, ежемесячная выплата составит две тысячи рублей», - указал парламентарий.

Говырин добавил, что величина периода выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе статистики о продолжительности жизни достигших пенсионного возраста мужчин и женщин, с применением утвержденной кабмином методики.

ФОТО: РИА Новости
