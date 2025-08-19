Политтехнолог Павлив допустил, что Украина готова к отводу войск из Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, готов к отводу войск с части территорий ДНР и ЛНР. Таким мнением с NEWS.ru поделился политтехнолог Михаил Павлив.

Трамп: Решения по Украине будут принимать Зеленский и Путин

По его словам, это означает, что территориальный вопрос по Украине решён, однако пока до конца не ясно, какие гарантии безопасности может получить Киев.

«Они запрашивали аналог договора США с Израилем. Этого они не получат. Скорее будет история, близкая к конфигурации, которая обсуждалась в Стамбуле в 2022 году», — предположил он.

Ранее Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины будут формализованы в письменном виде в ближайшие 7–10 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

