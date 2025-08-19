Политтехнолог Павлив допустил, что Украина готова к отводу войск из Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, готов к отводу войск с части территорий ДНР и ЛНР. Таким мнением с NEWS.ru поделился политтехнолог Михаил Павлив.
По его словам, это означает, что территориальный вопрос по Украине решён, однако пока до конца не ясно, какие гарантии безопасности может получить Киев.
«Они запрашивали аналог договора США с Израилем. Этого они не получат. Скорее будет история, близкая к конфигурации, которая обсуждалась в Стамбуле в 2022 году», — предположил он.
Ранее Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины будут формализованы в письменном виде в ближайшие 7–10 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политтехнолог Павлив допустил, что Украина готова к отводу войск из Донбасса
- Трамп надеется, что урегулирование на Украине поможет ему попасть в рай
- СМИ: Министры обороны НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа
- Потеряют своих солдат: Депутат Чепа пригрозил НАТО
- Звезда фильма «Жар-птица» раскрыла, в чем сила работ Романа Михайлова
- Театр Ленсовета предупредил о мошенниках, предлагающих выкупить билеты
- В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
- Россиянам объяснили, чем опасны расплодившиеся в РФ пауки-осы
- Трамп: Решения по Украине будут принимать Зеленский и Путин
- В Госдуме пообещали запретить вейпы после 15 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru