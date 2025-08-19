Политтехнолог Павлив допустил, что Украина готова к отводу войск из Донбасса

По его словам, это означает, что территориальный вопрос по Украине решён, однако пока до конца не ясно, какие гарантии безопасности может получить Киев.

«Они запрашивали аналог договора США с Израилем. Этого они не получат. Скорее будет история, близкая к конфигурации, которая обсуждалась в Стамбуле в 2022 году», — предположил он.

Ранее Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины будут формализованы в письменном виде в ближайшие 7–10 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

