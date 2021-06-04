Признался во всем. Протасевич дал показания против оппозиции
Основатель NEXTA в интервью белорусскому госканалу раскрыл своих соратников, источники финансирования, признался в уважении к Александру Лукашенко и расплакался.
Основатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признался, что участвовал в организации беспорядков в Минске и других городах Белоруссии в 2020 году. Он заявил, что признает вину по уголовному делу об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок (статья 342 УК Белоруссии), раскритиковал NEXTA, а также белорусскую оппозицию и сказал, что уважает президента Александра Лукашенко.
Заявление Протасевич сделал в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ в передаче «Марков. Ничего личного», трансляция которого велась на сайте канала.
«Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса», - заявил Протасевич. Он также подчеркнул, что согласился на беседу с телеведущим Маратом Марковым добровольно. Блогер предположил, что его соратники, скорее всего, будут его осуждать, но ему безразлично, что они думают об этом.
Еще до вышедшей накануне передачи, мать Протасевича заявила, что в СИЗО ее сына пытали. Следы пыток и удушения на кадрах с признательными показаниями арестованного блогера отметили и журналисты. В частности российская телеведущая Ольга Скабеева заметила у него раны на запястьях, похожие на следы от наручников. Отец блогера Дмитрий Протасевич заявил, что его сына запугивали, шантажировали и заставили сказать то, что он произносит в интервью.
«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам…Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали», — сказал Дмитрий Протасевич «Дождю», отметив, что будет добиваться того, чтобы к Роману допустили адвоката и врачей.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН ранее высказал мнение, что на Протасевича можно лишь немного надавить, чтобы он во всем признался.
«Спецслужбы могут сломать любого человека, особенно если с ним под арест попала его девушка. Не нужно никаких избиений, не нужно никаких психотропных веществ, достаточно просто пригрозить, что его девушку отправят, например, в пресс-камеру», - отметил Безпалько.
Во время интервью для госканала бывший главред NEXTA заявил, что его перед беседой не гримировали, «следы пыток» никто не замазывал. При этом у него часто дрожал голос, в финале разговора он расплакался. Журналист пообещал больше не возвращаться в политику и не участвовать в «грязных разборках».
«Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то», - сказал Протасевич.
В беседе с Марковым журналист раскрыл также источники финансирования Telegram-канала NEXTA и белорусской оппозиции, в том числе бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Блогер сообщил, что оба проекта существуют на иностранные средства. В частности, по его признанию, NEXTA получала от некого российского олигарха, имя которого он не назвал, по 5 тысяч евро еженедельно.
Кроме того, блогер раскрыл имена своих сторонников, причастных к авторству проекта NEXTA и организации беспорядков в Белоруссии.
Роману Протасевичу грозит до 12 лет заключения, заявил глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в НСН.
«Если догадаются белорусские власти, что пора перестать играть в "чапаевцев" вместо шахмат, то, возможно у него вообще никакого наказания не будет, и он получит высшую награду, перевербовка такого человека была бы гениальным решением, но гениальных решений там принимать не будут. Будут делать публичный суд над Протасевичом, получит он лет 5-7, или 12», - считает Колташов.
Протасевич был задержан 23 мая во время экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска. Создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, а также его девушку, россиянку Софию Сапегу задержали на паспортном контроле.
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