Признался во всем. Протасевич дал показания против оппозиции

Основатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признался, что участвовал в организации беспорядков в Минске и других городах Белоруссии в 2020 году. Он заявил, что признает вину по уголовному делу об организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок (статья 342 УК Белоруссии), раскритиковал NEXTA, а также белорусскую оппозицию и сказал, что уважает президента Александра Лукашенко.

Заявление Протасевич сделал в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ в передаче «Марков. Ничего личного», трансляция которого велась на сайте канала.

«Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса», - заявил Протасевич. Он также подчеркнул, что согласился на беседу с телеведущим Маратом Марковым добровольно. Блогер предположил, что его соратники, скорее всего, будут его осуждать, но ему безразлично, что они думают об этом.

Еще до вышедшей накануне передачи, мать Протасевича заявила, что в СИЗО ее сына пытали. Следы пыток и удушения на кадрах с признательными показаниями арестованного блогера отметили и журналисты. В частности российская телеведущая Ольга Скабеева заметила у него раны на запястьях, похожие на следы от наручников. Отец блогера Дмитрий Протасевич заявил, что его сына запугивали, шантажировали и заставили сказать то, что он произносит в интервью.

«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам…Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали», — сказал Дмитрий Протасевич «Дождю», отметив, что будет добиваться того, чтобы к Роману допустили адвоката и врачей.