Журналист Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии

Белорусский журналист Роман Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после состоявшихся в августе 2020 года выборов президента республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом

«Я признаю, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицы девятого числа (9 августа, в день президентских выборов - прим. НСН)», — заявил Протасевич.

Кроме того, сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA заявил, что не имеет отношения к каналу, публиковавшему данные белорусских силовиков.

Протасевича задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Вместе с журналистом была задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании национальной розни. В ходе допроса россиянка призналась, что является редактором признанного белорусскими властями экстремистским канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

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ФОТО: кадр из видео на YouTube
ТЕГИ:ОбвинениеПротестыБелоруссия
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