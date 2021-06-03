Журналист Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии
Белорусский журналист Роман Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после состоявшихся в августе 2020 года выборов президента республики. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я признаю, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицы девятого числа (9 августа, в день президентских выборов - прим. НСН)», — заявил Протасевич.
Кроме того, сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA заявил, что не имеет отношения к каналу, публиковавшему данные белорусских силовиков.
Протасевича задержали 23 мая в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Вместе с журналистом была задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании национальной розни. В ходе допроса россиянка призналась, что является редактором признанного белорусскими властями экстремистским канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.
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