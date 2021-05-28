«С ног на голову». Белоруссии предложили объявить Протасевича агентом КГБ

Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в НСН посоветовал Белоруссии объявить Протасевича агентом КГБ.

Грубо, но эффективно. Эксперт рассказал, как спецслужбы «разговорят» Протасевича

«В том, что Протасевич сдал всех и вся и все и начал рассказывать в первые минуты после его задержания, у меня никаких сомнений не вызывает. Но убедить белорусское общество в том, что Протасевич был в рядах неофашистов в батальоне «Азов» и это плохо, сложно. Они просто будут игнорировать, что это финансируется иностранными спецслужбами. Это работает только на российскую аудиторию. Было бы хитрее, если бы Протасевича перевербовали и объявили бы агентом КГБ с самого начала», - отметил Колташов.

Белоруссия может потерять до 70 миллионов долларов из-за воздушной блокады, заявил ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: скриншот / Youtube.com
ТЕГИ:КГББелоруссия
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