«С ног на голову». Белоруссии предложили объявить Протасевича агентом КГБ

«В том, что Протасевич сдал всех и вся и все и начал рассказывать в первые минуты после его задержания, у меня никаких сомнений не вызывает. Но убедить белорусское общество в том, что Протасевич был в рядах неофашистов в батальоне «Азов» и это плохо, сложно. Они просто будут игнорировать, что это финансируется иностранными спецслужбами. Это работает только на российскую аудиторию. Было бы хитрее, если бы Протасевича перевербовали и объявили бы агентом КГБ с самого начала», - отметил Колташов.

Белоруссия может потерять до 70 миллионов долларов из-за воздушной блокады, заявил ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.