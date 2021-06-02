Лукашенко позволит следователям из Донбасса провести допрос Протасевича

Следователи из Донбасса могут допросить задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией, трансляцию части совещания вел телеканал "Беларусь 1".

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По словам Лукашенко, в Донбассе против Протасевича возбуждено уголовное дело. Он отметил, что [президент России Владимир] Путин помнит об этом. Лукашенко заявил, что если у следователей, занимающихся этим делом, будут вопросы, то "милости просим к нам". По мнению Лукашенко, Протасевич и его коллеги "людей убивали там, в Донбассе".

При этом Лукашенко напомнил, что Протасевич при посадке самолета отмечал тот факт, что ему грозит смертная казнь, однако журналисты в ответ указывали на тот факт, что "предусмотрено по такой статье 15 лет". По мнению Лукашенко, Протасевич "знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии".

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич должен понести серьезное наказание за участие в бесчинствах батальона «Азов» (запрещен в России) на Донбассе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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ФОТО: скриншот / Youtube.com
ТЕГИ:Война В ДонбассеЛНРАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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