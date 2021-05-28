«Негениальное решение»: Протасевичу дадут от 5 до 12 лет

Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в НСН заявил, что Белоруссия публично покажет всем, как делать не надо, на примере Протасевича.

В нынешней реальности Протасевичу грозит до 12 лет заключения, заявил глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в НСН.

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«Если догадаются белорусские власти, что пора перестать играть в "чапаевцев" вместо шахмат, то, возможно у него вообще никакого наказания не будет, и он получит высшую награду, перевербовка такого человека была бы гениальным решением, но гениальных решений там принимать не будут. Будут делать публичный суд над Протасевичом, получит он лет 5-7, или 12», - отметил Колташов.

Власти Белоруссии провели грубую, но успешную операцию, и не задумывались о последствиях, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Белоруссия
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