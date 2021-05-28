Грубо, но эффективно. Эксперт рассказал, как спецслужбы «разговорят» Протасевича

«Это была плохо разыгранная, но эффективная операция, неудачная с точки зрения пиара и информационного обеспечения, можно было все сделать гораздо лучше. Но человек задержан, цель достигнута. Спецслужбы могут сломать любого человека, особенно если с ним под арест попала его девушка. Не нужно никаких избиений, не нужно никаких психотропных веществ, достаточно просто пригрозить, что его девушку отправят, например, в пресс-камеру», - отметил Безпалько.

Россия вынуждена принуждать Белоруссию к интеграции, чтобы минимизировать свои собственные потери, заявил ранее Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.