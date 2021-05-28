Грубо, но эффективно. Эксперт рассказал, как спецслужбы «разговорят» Протасевича

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН назвал операцию по задержанию Протасевича успешной.

Власти Белоруссии провели результативную операцию, не задумываясь о последствиях, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

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«Это была плохо разыгранная, но эффективная операция, неудачная с точки зрения пиара и информационного обеспечения, можно было все сделать гораздо лучше. Но человек задержан, цель достигнута. Спецслужбы могут сломать любого человека, особенно если с ним под арест попала его девушка. Не нужно никаких избиений, не нужно никаких психотропных веществ, достаточно просто пригрозить, что его девушку отправят, например, в пресс-камеру», - отметил Безпалько.

Россия вынуждена принуждать Белоруссию к интеграции, чтобы минимизировать свои собственные потери, заявил ранее Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

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ФОТО: кадр из видео на YouTube
ТЕГИ:СпецслужбыБелоруссия
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