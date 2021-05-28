Грубо, но эффективно. Эксперт рассказал, как спецслужбы «разговорят» Протасевича
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН назвал операцию по задержанию Протасевича успешной.
Власти Белоруссии провели результативную операцию, не задумываясь о последствиях, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.
«Это была плохо разыгранная, но эффективная операция, неудачная с точки зрения пиара и информационного обеспечения, можно было все сделать гораздо лучше. Но человек задержан, цель достигнута. Спецслужбы могут сломать любого человека, особенно если с ним под арест попала его девушка. Не нужно никаких избиений, не нужно никаких психотропных веществ, достаточно просто пригрозить, что его девушку отправят, например, в пресс-камеру», - отметил Безпалько.
Россия вынуждена принуждать Белоруссию к интеграции, чтобы минимизировать свои собственные потери, заявил ранее Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- СМИ: во Франции неизвестный тяжело ранил ножом сотрудницу полиции
- Сфабриковавшие дело Голунова экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии
- Песков заявил, что обвинения Microsoft не должны повлиять на встречу Путина и Байдена
- Путин поздравил Асада с победой на президентстких выборах в Сирии
- Россияне купили путёвок на 700 млн рублей за три дня программы детского кешбэка
- Росавиация: Европейские авиакомпании выполнили за сутки более 50 рейсов в обход Белоруссии
- Песков объяснил перебои с рейсами из Европы техническими сложностями
- В Росавиации предупредили об увеличении времени выдачи разрешений на полеты
- Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным в Сочи
- Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru