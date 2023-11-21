Пятидневная пауза: ХАМАС заявил о близости к соглашению о перемирии

При этом на прошлой неделе газета Washington Post писала, что Соединенные Штаты, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в Газе в обмен на освобождение 50 заложников.

УДАРЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

Арабские телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen вечером 20 ноября сообщили, что движение ХАМАС нанесло самый массированный ракетный удар по Тель-Авиву с начала эскалации конфликта 7 октября. По данным Al Arabiya, под огонь также попали ряд городов в центральной части Израиля.

В группировке «Бригады аль-Кассама», которая является боевым крылом ХАМАС, назвали ракетные обстрелы Израиля ответом «на убийства мирных жителей» в Газе.

Между тем агентство WAFA и телеканал Al Jazeera сообщили, что 17 человек погибли в результате удара израильской армии по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части Газы. Согласно данным, лагерь подвергся удару с воздуха после полуночи 21 ноября. Агентство также сообщает о раненых, среди которых есть дети и женщины.

Кроме того, 20 ноября сообщалось об ударах по индонезийской больнице в секторе Газа. По данным Al Jazeera, по меньшей мере восемь человек погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечалось, что ранены как минимум два врача, был поврежден второй этаж госпиталя.