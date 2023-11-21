Пятидневная пауза: ХАМАС заявил о близости к соглашению о перемирии
Глава политбюро ХАМАС Хания заявил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии с Израилем, детали сделки должны раскрыть в ближайшие часы. Между тем взаимные удары продолжаются.
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания 21 ноября заявил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии, движение передало свой ответ Катару, а также другим посредникам в переговорах с Израилем.
«Мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», - говорится в заявлении.
Как сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС, Катар должен раскрыть детали сделки в ближайшие часы.
При этом на прошлой неделе газета Washington Post писала, что Соединенные Штаты, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в Газе в обмен на освобождение 50 заложников.
УДАРЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ
Арабские телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen вечером 20 ноября сообщили, что движение ХАМАС нанесло самый массированный ракетный удар по Тель-Авиву с начала эскалации конфликта 7 октября. По данным Al Arabiya, под огонь также попали ряд городов в центральной части Израиля.
В группировке «Бригады аль-Кассама», которая является боевым крылом ХАМАС, назвали ракетные обстрелы Израиля ответом «на убийства мирных жителей» в Газе.
Между тем агентство WAFA и телеканал Al Jazeera сообщили, что 17 человек погибли в результате удара израильской армии по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части Газы. Согласно данным, лагерь подвергся удару с воздуха после полуночи 21 ноября. Агентство также сообщает о раненых, среди которых есть дети и женщины.
Кроме того, 20 ноября сообщалось об ударах по индонезийской больнице в секторе Газа. По данным Al Jazeera, по меньшей мере восемь человек погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечалось, что ранены как минимум два врача, был поврежден второй этаж госпиталя.
Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что обстрел индонезийской больницы в Газе «полностью соответствовал международному праву». По его словам, армия Израиля проводит четкое различие между гражданскими лицами и «террористами».
ЭВАКУАЦИЯ РОССИЯН
Министерство иностранных дел России 20 ноября заявило, что Москва планирует в ближайшие дни вывезти россиян и членов их семей, которые все еще остаются в зоне палестино-израильского конфликта.
«Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается», - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что 20 ноября из Каира в Москву специальным рейсом МЧС прибыла уже пятая группа эвакуированных из Газы, а это 117 россиян и членов семей. Всего из сектора Газа через погранпереход «Рафах» в Египет удалось вывести 561 человека, из них в РФ самолетами МЧС уже доставлено 525 человек.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в Россию вернулась половина российских граждан, которые изъявили желание покинуть территорию Газы. Пресс-секретарь президента подчеркивал, что руководство страны тщательно отслеживает эвакуацию людей из палестинского анклава.
Между тем спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов 20 ноября провел переговоры с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви. Стороны обсудили эвакуацию российских граждан из сектора Газа, а также освобождение заложников, удерживаемых членами движения ХАМАС.
По данным на 20 ноября, число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 13,3 тысячи человек, пострадали свыше 31 тысячи. В Израиле, по последним данным властей, погибли порядка 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, иностранных граждан и рабочих, а также солдат. Пострадали более пяти тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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