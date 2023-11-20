СМИ: Подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС не предвидится

Как отметил собеседник агентства, в процесс включены Анкара, а также Катар и Египет.

«На данный момент нет каких-либо подвижек ввиду того, что стороны придерживаются принципиально отличающихся друг от друга позиций, в частности, Израиль, удерживающий большое число заложников, не предпринимает каких-либо конструктивных шагов», — рассказал источник.

Собеседник добавил, что во время боевых действий и при отсутствии намерений установить хотя бы временное прекращение огня «сложно говорить о подвижках» в вопросе обмена пленными.

Ранее стало известно, что ХАМАС пообещало отпустить 50 заложников, если Израиль прекратит огонь на пять дней, пишет Ura.ru. До этого Тель-Авив отказался от сделки по освобождению пленных по формуле «50 на 50», напоминает телеканал «360».

