СМИ: Подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС не предвидится
Подвижек в обмене заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС нет и не предвидится в отсутствие прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции.
Как отметил собеседник агентства, в процесс включены Анкара, а также Катар и Египет.
«На данный момент нет каких-либо подвижек ввиду того, что стороны придерживаются принципиально отличающихся друг от друга позиций, в частности, Израиль, удерживающий большое число заложников, не предпринимает каких-либо конструктивных шагов», — рассказал источник.
Собеседник добавил, что во время боевых действий и при отсутствии намерений установить хотя бы временное прекращение огня «сложно говорить о подвижках» в вопросе обмена пленными.
Ранее стало известно, что ХАМАС пообещало отпустить 50 заложников, если Израиль прекратит огонь на пять дней, пишет Ura.ru. До этого Тель-Авив отказался от сделки по освобождению пленных по формуле «50 на 50», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru