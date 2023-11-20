СМИ: ЦАХАЛ проигнорировала данные женщин-военных о готовящейся атаке ХАМАС
Подразделение израильской армии из женщин-военных, которое занимается наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало офицеров о подозрительной активности, однако эти сообщения проигнорировали. Об этом сообщает Haaretz.
По данным издания, отряд состоит исключительно из молодых девушек и женщин-командиров.
«Нет сомнений, что, если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому», — отмечается в материале.
Командование пренебрегло данными о подготовке бойцов палестинского движения ХАМАС к преодолению заграждений, средствах для отключения камер. Как отметила одна из военнослужащих, Армия обороны Израиля оставила женщин «легкой добычей».
«Бойцы по крайней мере имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься», — заявила собеседница издания.
Ранее глава Южного командования ЦАХАЛ Ярон Финкельман заявил, что боевики ХАМАС находятся во всех больницах сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru