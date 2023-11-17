Армия Израиля: в «Аш-Шифе» найден вход в туннель и машина с оружием

Как заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, Израиль продолжает углублять боевые действия на территории сектора. Зачищаются уже занятые территории, туннели, в том числе под больницами.

Ранее глава больницы «Аш-Шифа» заявил, что она превратилась в тюрьму без воды и света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

