Армия Израиля: в «Аш-Шифе» найден вход в туннель и машина с оружием

Военные Израиля в ходе обысков территории больничного комплекса «Аш-Шифа» в Газе обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием, сообщает ТАСС.

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Как заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, Израиль продолжает углублять боевые действия на территории сектора. Зачищаются уже занятые территории, туннели, в том числе под больницами.

Ранее глава больницы «Аш-Шифа» заявил, что она превратилась в тюрьму без воды и света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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