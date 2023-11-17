Армия Израиля: в «Аш-Шифе» найден вход в туннель и машина с оружием
17 ноября 202303:02
Военные Израиля в ходе обысков территории больничного комплекса «Аш-Шифа» в Газе обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием, сообщает ТАСС.
Как заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, Израиль продолжает углублять боевые действия на территории сектора. Зачищаются уже занятые территории, туннели, в том числе под больницами.
Ранее глава больницы «Аш-Шифа» заявил, что она превратилась в тюрьму без воды и света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru