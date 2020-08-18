Польша предложила ЕС стать альтернативой России для Белоруссии

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что реакция Евросоюза на происходящее в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями и совместными заявлениями - нужна альтернатива России.

Он считает, что ЕС должен предложить Белоруссии сотрудничество, потому что это "единственный способ побудить белорусов и, возможно, самого Александра Лукашенко сесть за стол и начать разговаривать с обществом".

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"Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией", — сказал Яблоньский в интервью агентству PAP.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения санкций по отношению к властям Белоруссии из-за нарушения демократических ценностей в республике.

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ФОТО: flickr.com
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