Польша предложила ЕС стать альтернативой России для Белоруссии

"Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией", — сказал Яблоньский в интервью агентству PAP.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения санкций по отношению к властям Белоруссии из-за нарушения демократических ценностей в республике.

