Пушков: Вашингтон стал заложником своей прислужницы

Администрация Белого дома превратила себя в заложницу Киева, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал слова Болтона о ядерном арсенале

По его словам, Украина стала прислужницей, которая пытается диктовать свою волю хозяину. Как отмечает парламентарий, Украина хоть и продолжает быть зависимой от США в поставках вооружений, но и Вашингтон начал зависеть от собственных деклараций и собственных военных вкладов в бывшую советскую республику.

Пушков напомнил, как в свое время Соединенные Штаты попали в ловушку во Вьетнаме. Вашингтон не первый раз лишает себя свободы маневра, подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков заявил, что между Пекином и Вашингтоном начался «глубокий» конфликт.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШААлексей Пушков
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