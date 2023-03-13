Пушков: Вашингтон стал заложником своей прислужницы
Администрация Белого дома превратила себя в заложницу Киева, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Украина стала прислужницей, которая пытается диктовать свою волю хозяину. Как отмечает парламентарий, Украина хоть и продолжает быть зависимой от США в поставках вооружений, но и Вашингтон начал зависеть от собственных деклараций и собственных военных вкладов в бывшую советскую республику.
Пушков напомнил, как в свое время Соединенные Штаты попали в ловушку во Вьетнаме. Вашингтон не первый раз лишает себя свободы маневра, подчеркнул сенатор.
Ранее Пушков заявил, что между Пекином и Вашингтоном начался «глубокий» конфликт.
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