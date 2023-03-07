Пушков прокомментировал слова Болтона о ядерном арсенале
Заявления экс-советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона о ядерной боеготовности страны являются признаком политического сумасшествия, сообщают «Известия» со ссылкой на российского сенатора Алексея Пушкова.
По его словам, своими рассуждениями о ядерной войне Болтон «доказал, что он — психически больной человек». Парламентарий указал, что ситуации осложняется тем, что именно в таких категориях мыслит значительная часть правящего американского класса. При этом политики в Вашингтоне не думают о том, что случится со страной в случае ядерного конфликта.
Напомним, Болтон заявил, что Соединенным Штатам необходимо нарастить свой ядерный арсенал до уровня Москвы и Пекина вместе взятых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- СМИ: Киев попросил у Вашингтона кассетные боеприпасы
- Пушков прокомментировал слова Болтона о ядерном арсенале
- Госдеп: США не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке
- Чернышенко прокомментировал отстранение Винер
- СМИ: бойкот россиян и белорусов на ОИ в Париже расколет олимпийское движение
- СМИ: россияне начали употреблять больше крепких спиртных напитков
- На юге России возможен сход лавин
- Болтон заявил, что Вашингтону нужно больше ядерных боеголовок, чем в сумме у Москвы и Пекина
- Из-за конфликта вокруг Украины вырос спрос на надувные вооружения
- Адвокат командира «Ахмата» Алаудинова просит СК возбудить дело об отравлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru