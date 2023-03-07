Пушков прокомментировал слова Болтона о ядерном арсенале

По его словам, своими рассуждениями о ядерной войне Болтон «доказал, что он — психически больной человек». Парламентарий указал, что ситуации осложняется тем, что именно в таких категориях мыслит значительная часть правящего американского класса. При этом политики в Вашингтоне не думают о том, что случится со страной в случае ядерного конфликта.

Напомним, Болтон заявил, что Соединенным Штатам необходимо нарастить свой ядерный арсенал до уровня Москвы и Пекина вместе взятых.

