Пушков прокомментировал слова Болтона о ядерном арсенале

Заявления экс-советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона о ядерной боеготовности страны являются признаком политического сумасшествия, сообщают «Известия» со ссылкой на российского сенатора Алексея Пушкова.

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По его словам, своими рассуждениями о ядерной войне Болтон «доказал, что он — психически больной человек». Парламентарий указал, что ситуации осложняется тем, что именно в таких категориях мыслит значительная часть правящего американского класса. При этом политики в Вашингтоне не думают о том, что случится со страной в случае ядерного конфликта.

Напомним, Болтон заявил, что Соединенным Штатам необходимо нарастить свой ядерный арсенал до уровня Москвы и Пекина вместе взятых.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСШАДжон БолтонАлексей Пушков
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