Пушков: Неизбежен конфликт между США и Китаем

По его словам, он постепенно разрастается и будет дальше набирать обороты.

Как отметил парламентарий, каждый шаг Китая и США говорит об усилении противостояния между государствами.

Как сообщалось ранее, власти Соединенных Штатов для сдерживания Пекина стремятся увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, привлекая к ним все больше государств.

