Пушков: Неизбежен конфликт между США и Китаем

Между Пекином и Вашингтоном начался «глубокий» конфликт, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

В Китае обвинили США в создании угрозы безопасности в Тайванском проливе

По его словам, он постепенно разрастается и будет дальше набирать обороты.

Как отметил парламентарий, каждый шаг Китая и США говорит об усилении противостояния между государствами.

Как сообщалось ранее, власти Соединенных Штатов для сдерживания Пекина стремятся увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, привлекая к ним все больше государств.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:СШАКитайАлексей Пушков
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