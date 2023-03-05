Пушков: Неизбежен конфликт между США и Китаем
Между Пекином и Вашингтоном начался «глубокий» конфликт, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, он постепенно разрастается и будет дальше набирать обороты.
Как отметил парламентарий, каждый шаг Китая и США говорит об усилении противостояния между государствами.
Как сообщалось ранее, власти Соединенных Штатов для сдерживания Пекина стремятся увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, привлекая к ним все больше государств.
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