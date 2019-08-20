Европа до Владивостока. Смогут ли Путин и Макрон «сдвинуть с места» Донбасс?

«Тут выясняется, что Германия и Франция сделали всё для того, чтобы Россия, всё-таки вернулась в СЕ, и это получилось. Все другие формальности, например, кто, как и за что будет платить — это уже технические вопросы. Мне кажется это символически важным достижением, что две лидирующие страны Европы поняли, что без России Европу строить не возможно. Германия и Франция хотят выстроить с Россией (может быть, не сейчас) единое пространство от Лиссабона до Владивостока. А вот Соединенные Штаты Америки и их, скажем так, очень близкие соратники в Восточной Европе, например, Польша и Румыния (сюда же, кстати, можно включить и Швецию и Великобританию) выступают за другую Европу, не от Лиссабона до Владивостока, от Ванкувера до Донбасса», — заявил политолог.

Однако есть на пути России в европейское будущее камень преткновения — наболевший с 2014 года украинский вопрос. Его, в частности, также обсуждали на встрече российский и французский лидеры. О том, какие детали урегулирования конфликта могут появиться в общении президентов на эту тему, в эфире НСН рассказал глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.