Европа до Владивостока. Смогут ли Путин и Макрон «сдвинуть с места» Донбасс?
Эксперты в эфире НСН оценили шансы Москвы выстроить Европу от Лиссабона до Владивостока.
19 августа состоялись переговоры лидеров России и Франции. На итоговой совместной пресс-конференции французский президент Эммануэль Макрон заявил, что уверен в европейском будущем России.
«Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — заявил политик.
Отметим, потепление в отношениях России и Европы наметилось ещё в июне текущего года, когда в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в организацию. Хорошим знаком, говорящим в пользу заинтересованности Европы в совместном будущем с Россией, назвал в эфире НСН этот шаг немецкий политолог Александр Рар.
«Тут выясняется, что Германия и Франция сделали всё для того, чтобы Россия, всё-таки вернулась в СЕ, и это получилось. Все другие формальности, например, кто, как и за что будет платить — это уже технические вопросы. Мне кажется это символически важным достижением, что две лидирующие страны Европы поняли, что без России Европу строить не возможно. Германия и Франция хотят выстроить с Россией (может быть, не сейчас) единое пространство от Лиссабона до Владивостока. А вот Соединенные Штаты Америки и их, скажем так, очень близкие соратники в Восточной Европе, например, Польша и Румыния (сюда же, кстати, можно включить и Швецию и Великобританию) выступают за другую Европу, не от Лиссабона до Владивостока, от Ванкувера до Донбасса», — заявил политолог.
Однако есть на пути России в европейское будущее камень преткновения — наболевший с 2014 года украинский вопрос. Его, в частности, также обсуждали на встрече российский и французский лидеры. О том, какие детали урегулирования конфликта могут появиться в общении президентов на эту тему, в эфире НСН рассказал глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
«Есть две основные политические темы встречи. Первая касается смены власти на Украине — и персональной, на уровне президента, и политической, то есть смены большинства в Верховной Раде. Президент Зеленский неоднократно озвучивал желание возобновить диалог в нормандском формате по поводу Донбасса. Естественно, и Париж, и Москва хотели бы посмотреть, что можно сдвинуть с места. Вряд ли предложение Зеленского подключить США к переговорам получит реализацию, в первую очередь, потому что американский президент Трамп не горит желанием. Но это не говорит о том, что не надо искать какие-то подвижки, прежде всего, в отношении прекращения огня и обмена задержанными. Отдельно — вопрос об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе», — отметил Рубинский.
Отметим, в преддверии переговоров с французским президентом Владимир Путин отметил, что намерен обсудить с Макроном свои контакты с новым украинским лидером. Пока что в них он видит «осторожный оптимизм».
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