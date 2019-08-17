Франции необходимо восстaнaвливaть отношения с Россией, не дожидaясь покa президент США Донaльд Трaмп сделaет это в обход интересов Европы, зaявил бывший министр инострaнных дел страны Юбер Ведрин.

По мнению экс-министрa, в случaе переизбрaния aмерикaнский лидер зaпустит динaмику в отношениях с Москвой, не беря в рaсчет европейскую позицию.

Поэтому непоследовaтельную политику последних лет, подтолкнувшую Россию к сближению с Китaем, стоит испрaвить, подчеркнул Ведрин.

Он отметил вaжность сотрудничествa России и Фрaнции тaкже в военной, ядерной, космической, цифровой сферaх и в борьбе с терроризмом, пишут Известия.

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в эфире НСН назвал два главных события, которые обсудят в ходе переговоров французский лидер Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин, который в понедельник, 19 августа, по приглашению французского коллеги с официальным визитом посетит его летнюю резиденцию на юге Франции, в форте Брегансон.

«Есть две основные политические темы встречи. Первая касается смены власти на Украине – и персональной, на уровне президента, и политической, то есть смены большинства в Верховной Раде. Президент Зеленский неоднократно озвучивал желание возобновить диалог в нормандском формате по поводу Донбасса. Естественно, и Париж, и Москва хотели бы посмотреть, что можно сдвинуть с места. Вряд ли предложение Зеленского подключить США к переговорам получит реализацию, в первую очередь, потому что американский президент Трамп не горит желанием. Но это не говорит о том, что не надо искать какие-то подвижки, прежде всего, в отношении прекращения огня и обмена задержанными. Отдельно – вопрос об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе.

Во-вторых, встреча президентов Франции и России происходит за несколько дней до G7. Ее судьба остается неясной. Хозяином встречи в Биаррице будет Макрон. Вопросы, которые будут обсуждаться Большой Семеркой, очевидны. Скандальная обстановка в персидском заливе. По сути, конфронтация США с Ираном получила не только экономическое, но и военное измерение. Включение в конфликт Британии вызывает серьезные опасения. А через Ормузский пролив проходит 20% мировой торговли нефти.

Отношение России с Ираном дает надежду Франции поднять вопрос о сохранении Иранской ядерной программы, из которой США вышли. Все участники: Франция, Россия, Китай Великобритания, Германия - заинтересованы сохранить соглашение. Оно зависит от того, пойдут ли США на тотальное эмбарго в отношение Ирана, а Иран – на дальнейшее обогащение Ирана. Вот об этом будут говорить Макрон и Путин», - считает эксперт.