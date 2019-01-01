Рар: Германия и Франция хотят выстроить единое пространство от Лиссабона до Владивостока

Александр Рар: «Тут выясняется, что Германия и Франция сделали все для того, чтобы Россия, все-таки вернулась в СЕ и это получилось. Все другие формальности, например, кто, как и за что будет платить - это уже технические вопросы. Мне кажется это символически важным достижением, что две лидирующие страны Европы поняли, что без России Европу строить не возможно. Германия и Франция хотят выстроить с Россией (может быть, не сейчас) единое пространство от Лиссабона до Владивостока. А вот Соединенные Штаты Америки и их, скажем так, очень близкие соратники в Восточной Европе, например, Польша и Румыния (сюда же, кстати, можно включить и Швецию и Великобританию) выступают за другую Европу, не от Лиссабона до Владивостока, от Ванкувера до Донбасса», - заявил НСН Александр Рар.

