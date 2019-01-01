Рар: Германия и Франция хотят выстроить единое пространство от Лиссабона до Владивостока
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
На сессии ПАСЕ не будут обсуждать тему взносов России
В Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Александр Рар: «Тут выясняется, что Германия и Франция сделали все для того, чтобы Россия, все-таки вернулась в СЕ и это получилось. Все другие формальности, например, кто, как и за что будет платить - это уже технические вопросы. Мне кажется это символически важным достижением, что две лидирующие страны Европы поняли, что без России Европу строить не возможно. Германия и Франция хотят выстроить с Россией (может быть, не сейчас) единое пространство от Лиссабона до Владивостока. А вот Соединенные Штаты Америки и их, скажем так, очень близкие соратники в Восточной Европе, например, Польша и Румыния (сюда же, кстати, можно включить и Швецию и Великобританию) выступают за другую Европу, не от Лиссабона до Владивостока, от Ванкувера до Донбасса», - заявил НСН Александр Рар.
В Тбилиси прошел антироссийский митинг
Масштабный антироссийский митинг прошел накануне в Тбилиси и завершился шествием от парламента Грузии до здания правительства. Участники акции не испугались дождя и прошли весь маршрут.
Александр Рар: «К сожалению, в грузинском обществе (особенно у молодежи) есть некая развитая форма комплекса младшего брата. То есть, все сои проблемы они связывают исключительно с «плохой» Россией. Чем глубже конфликты у Тбилиси и Москвы, тем больше надежд у этих грузин, что Европа им как-то поможет. Но нужно сказать, что в той же Грузии есть очень большая прослойка (я даже думаю, что это – большинство) очень резко смотрит на поведение части своих элит, понимая, что экономически Россия и Грузия очень тесно связаны между собой (культурно – тоже), и эти связи разрывать нельзя», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Песков: Европа не решилась перенять опыт «Прямой линии»
Европа пыталась позаимствовать опыт проведения «Прямой линии», но так и не решилась на это. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия» выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Александр Рар: «Я только могу рассказать об одном случае во время проведения прямой линии в Германии. Были самые разные вопросы и вдруг в первом ряду появилась арабская девочка. Она сказала «Я из Палестины, мы беженцы. Госпожа Меркель, сделайте так, чтобы и вся остальная моя семья смогла приехать в Германию. Меркель тогда промямлила что-то типа того, что мы не можем пригласить сюда всю Африку. Но через несколько дней она смягчилась, изменила свое мнение. И многие люди, которые знают госпожу Меркель лично, сказали тогда, что именно встреча с этой девочкой привела к решению, которое в итоге было принято. Решению открыть границы Германии, открыть границы Европы», - рассказал НСН Александр Рар.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.