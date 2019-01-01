Авторские новости

Рар: Германия и Франция хотят выстроить единое пространство от Лиссабона до Владивостока

24 июня21:11

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

На сессии ПАСЕ не будут обсуждать тему взносов России

В Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Александр Рар: «Тут выясняется, что Германия и Франция сделали все для того, чтобы Россия, все-таки вернулась в СЕ и это получилось. Все другие формальности, например, кто, как и за что будет платить - это уже технические вопросы. Мне кажется это символически важным достижением, что две лидирующие страны Европы поняли, что без России Европу строить не возможно. Германия и Франция хотят выстроить с Россией (может быть, не сейчас) единое пространство от Лиссабона до Владивостока. А вот Соединенные Штаты Америки и их, скажем так, очень близкие соратники в Восточной Европе, например, Польша и Румыния (сюда же, кстати, можно включить и Швецию и Великобританию) выступают за другую Европу, не от Лиссабона до Владивостока, от Ванкувера до Донбасса», - заявил НСН Александр Рар. 

2

В Тбилиси прошел антироссийский митинг

Масштабный антироссийский митинг прошел накануне в Тбилиси и завершился шествием от парламента Грузии до здания правительства. Участники акции не испугались дождя и прошли весь маршрут.

Александр Рар: «К сожалению, в грузинском обществе (особенно у молодежи) есть некая развитая форма комплекса младшего брата. То есть, все сои проблемы они связывают исключительно с «плохой» Россией. Чем глубже конфликты у Тбилиси и Москвы, тем больше надежд у этих грузин, что Европа им как-то поможет. Но нужно сказать, что в той же Грузии есть очень большая прослойка (я даже думаю, что это – большинство) очень резко смотрит на поведение части своих элит, понимая, что экономически Россия и Грузия очень тесно связаны между собой (культурно – тоже), и эти связи разрывать нельзя», - подчеркнул он в беседе с НСН.   

3

Песков: Европа не решилась перенять опыт «Прямой линии»

Европа пыталась позаимствовать опыт проведения «Прямой линии», но так и не решилась на это. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия» выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Рар: «Я только могу рассказать об одном случае во время проведения прямой линии в Германии. Были самые разные вопросы и вдруг в первом ряду появилась арабская девочка. Она сказала «Я из Палестины, мы беженцы. Госпожа Меркель, сделайте так, чтобы и вся остальная моя семья смогла приехать в Германию. Меркель тогда промямлила что-то типа того, что мы не можем пригласить сюда всю Африку. Но через несколько дней она смягчилась, изменила свое мнение. И многие люди, которые знают госпожу Меркель лично, сказали тогда, что именно встреча с этой девочкой привела к решению, которое в итоге было принято. Решению открыть границы Германии, открыть границы Европы», - рассказал НСН Александр Рар. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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