«Желтых жилетов» в Москве не будет

В частности, Владимир Путин впервые высказался о массовых акциях, проходящих в Москве с конца июля. Граждане страны имеют право на мирные протесты, но никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений, - заявил Путин на пресс-конференции перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Все, кто виновен в нарушениях, должны быть привлечены к ответственности; власти будут делать все, чтобы политическая ситуация в стране развивалась в рамках закона, - добавил глава государства. И предупредил: Россия не допустит повторения в Москве событий, подобных протестам «желтых жилетов» во Франции. Акции протеста, в том числе несанкционированные, связаны с отказом в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму ряду представителей оппозиции, которые не смогли собрать необходимое количество подписей, либо собрали их с нарушениями. После несанкционированных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. А в суды направлены иски к организаторам протестов на общую сумму около 13 миллионов рублей. В качестве ответчиков выступают несколько оппозиционных деятелей, в числе которых Алексей Навальный.



Говоря о взрыве при испытаниях ракеты с радиоизотопным источником питания, в результате которого 8 августа погибли пять сотрудников «Росатома» и два специалиста Минобороны, Владимир Путин заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры, чтобы, как выразился глава государства, «не было никаких неожиданностей». Погибшие и пострадавшие в результате аварии на полигоне под Северодвинском будут представлены к госнаградам. Они, по словам Путина, «выполняли важнейшую государственную функцию». Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел на морской платформе, как объяснили в «Росатоме», в результате «стечения обстоятельств», которое нередко случается при испытаниях новых технологий.

Разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшиеся после его избрания, внушают осторожный оптимизм, - заявил Владимир Путин. По его словам, «есть некоторые вещи, которые можно обсуждать». В свою очередь, Эммануэль Макрон как президент страны-участницы «нормандского формата» заявил, что намерен обсудить с Путиным возможную подготовку к саммиту с участием России, Франции, Германии и Украины. «Любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должны приводить к конкретным результатам», - заметил на это Владимир Путин.



