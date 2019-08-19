Залог добрых отношений. Что ждать от встречи Путина с Макроном?
Эксперты в эфире НСН дали прогноз на встречу российского и французского лидеров.
Российский президент Владимир Путин прибывает 19 августа во Францию для встречи со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения и повестку мировой политики, в том числе и украинский вопрос.
Франция остаётся для России единственным европейским государством, с которым можно вести конструктивный диалог на мировой арене, заметил в преддверии переговоров в эфире НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его мнению, Макрон коснётся на встрече с Путиным проблем Евросоюза и попытается отстоять точку зрения ЕС.
«Что касается Макрона, его изначальная установка — сочетать реалистичный диалог по конфликтным проблемам, сохраняя свои принципиальные интересы. Эта позиция характерна и для России. Ну, и с кем сейчас Москве иметь дело в Европе? Великобритания целиком погружена в Brexit. В Германии завершается эпоха Ангелы Меркель, к сожалению, не только политическая. Что касается Италии, то она погружена в глубочайший политический кризис. Так что Макрон считает себя лидером в деле сохранения Евросоюза. Поэтому он и будет обсуждать интересы ЕС с Путиным», — заявил Рубинский.
По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, диалог лидеров коснётся вопросов финансового и торгового сотрудничества, которое осталось на должном уровне, несмотря на санкции в отношении России со стороны ЕС. Более того, в эфире НСН он высказал предположение, что встреча президентов послужит развитию отношений между странами.
«Помимо культурно-гуманитарных связей, которые даже усилились между РФ и Францией в непростой период после кризисного 2014 года, когда были приняты антироссийские санкции, есть предметы для обсуждения и по другим вопросам. В докризисный период были созданы различные механизмы взаимодействия между странами: и большая межправительственная комиссия, и регулярные встречи «четверки»: министров иностранных дел и министров обороны наших государств. Одна такая состоялась в Париже, другая – в Москве. Были также встречи на уровне специально созданной комиссией, которая занималась решением вопросов в сфере экономики и финансов. Намечались пути работы в сфере промышленности и торговли. Как вы знаете, более 500 французских компаний присутствуют на российском рынке. Практически никто из французских представителей бизнеса не ушел из России, несмотря на ухудшение политических взаимоотношений после 2014 года и санкции, которые были введены ЕС против России и ответные санкции РФ против Европы. Обсуждение необходимо возобновить. Встреча послужит залогом того, что отношения между двумя важнейшими странами Европы будут развиваться», — заявил собеседник НСН.
Добавим, встреча Путина и Макрона пройдёт в форте Брегансон — официальной летней резиденции президентов Франции. В прошлом году президенты РФ и Фрaнции встречaлись пять рaз, обсуждая как двустороннее сотрудничество, так и актуальные вопросы международной повестки, в частности ситуацию на Украине и в Сирии.
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