Залог добрых отношений. Что ждать от встречи Путина с Макроном?

Российский президент Владимир Путин прибывает 19 августа во Францию для встречи со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения и повестку мировой политики, в том числе и украинский вопрос.

Франция остаётся для России единственным европейским государством, с которым можно вести конструктивный диалог на мировой арене, заметил в преддверии переговоров в эфире НСН глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его мнению, Макрон коснётся на встрече с Путиным проблем Евросоюза и попытается отстоять точку зрения ЕС.

«Что касается Макрона, его изначальная установка — сочетать реалистичный диалог по конфликтным проблемам, сохраняя свои принципиальные интересы. Эта позиция характерна и для России. Ну, и с кем сейчас Москве иметь дело в Европе? Великобритания целиком погружена в Brexit. В Германии завершается эпоха Ангелы Меркель, к сожалению, не только политическая. Что касается Италии, то она погружена в глубочайший политический кризис. Так что Макрон считает себя лидером в деле сохранения Евросоюза. Поэтому он и будет обсуждать интересы ЕС с Путиным», — заявил Рубинский.