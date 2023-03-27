Профсоюз врачей Израиля приостановил работу здравоохранения

Профсоюз врачей Израиле приостановил работу системы здравоохранения страны из-за протестов против судебной реформы, сообщают местные СМИ.

Москва прокомментировала протесты в Израиле

Работа будет возобновлена только после объявления о пересмотре реформы, сообщает Haaretz

Ранее в Израиле приостановил работу главный аэропорт страны, а адвокат премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отказался защищать интересы политика в суде.

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