Профсоюз врачей Израиля приостановил работу здравоохранения
27 марта 202311:38
Профсоюз врачей Израиле приостановил работу системы здравоохранения страны из-за протестов против судебной реформы, сообщают местные СМИ.
Работа будет возобновлена только после объявления о пересмотре реформы, сообщает Haaretz
Ранее в Израиле приостановил работу главный аэропорт страны, а адвокат премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отказался защищать интересы политика в суде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru