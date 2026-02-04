Совфед: На Украине периодически происходят массовые протесты
На Украине периодически «вспыхивают» массовые протесты в связи с проблемами в экономике и социальной сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Донецкой Народной Республики Наталью Никонорову.
По ее словам, известно, что украинский госбюджет давно «лопнул». Также есть проблемы в социальной сфере. Известно и о противостоянии украинцев с Территориальным центром комплектования.
Кроме того, множество протестов в стране связано и с проблемой в энергетике.
Ранее стало известно, что на Украине произошло каскадное отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
