Совфед: На Украине периодически происходят массовые протесты

По ее словам, известно, что украинский госбюджет давно «лопнул». Также есть проблемы в социальной сфере. Известно и о противостоянии украинцев с Территориальным центром комплектования.

Кроме того, множество протестов в стране связано и с проблемой в энергетике.

Ранее стало известно, что на Украине произошло каскадное отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

